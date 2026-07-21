Nacionales
21 de julio de 2026 a la - 15:57

MOPC realizará hoy un “taller de socialización” de obras en la Plaza Uruguaya

Espacio en construcción con escombros y árboles al fondo, sin personas visibles en la imagen.
Imagen de archivo: obras en la Plaza Uruguaya.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que hoy habrá un “taller de socialización” sobre las obras en la Plaza Uruguaya. ¿A qué hora? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Este martes se realizará un “taller de socialización” por parte del MOPC en la Plaza Uruguaya referente a las obras que se llevan a cabo en el emblemático espacio de la capital, Asunción.

Según la cartera estatal, en la ocasión se presentarán los resultados de las consultas ciudadanas y también los ajustes incorporados al proyecto.

El evento se realizará desde las 19:00 hasta las 20:30 de hoy en el marco del proyecto de “revitalización”.

Trabajadores con cascos blancos y chalecos amarillos observan un árbol en la Plaza Uruguaya bajo un cielo soleado.
Un grupo de trabajadores revisa el estado de un árbol en la Plaza Uruguaya.

Asimismo, el acceso es por Antequera y Mariscal Estigarribia.

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Tala de árboles en la Plaza Uruguaya

Las obras en la Plaza Uruguaya desataron manifestaciones por parte de varios vecinos, ya que originalmente se había mencionado que se iban a talar 37 árboles.

Hombre con gafas de sol y mujer con abrigo sostienen cartel sobre tala de árboles en la Plaza Uruguaya. Tercer observador en el fondo.
Habitantes de la Plaza Uruguaya se manifestaron contra la tala de árboles frente a la obra en curso.

Sin embargo, tras el rechazo ciudadano, la Municipalidad de Asunción verificó la situación de los árboles y redujo el número a 22.

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