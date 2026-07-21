MOPC realizará hoy un “taller de socialización” de obras en la Plaza Uruguaya

Este martes se realizará un “taller de socialización” por parte del MOPC en la Plaza Uruguaya referente a las obras que se llevan a cabo en el emblemático espacio de la capital, Asunción.

Según la cartera estatal, en la ocasión se presentarán los resultados de las consultas ciudadanas y también los ajustes incorporados al proyecto.

El evento se realizará desde las 19:00 hasta las 20:30 de hoy en el marco del proyecto de “revitalización”.

Asimismo, el acceso es por Antequera y Mariscal Estigarribia.

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Tala de árboles en la Plaza Uruguaya

Las obras en la Plaza Uruguaya desataron manifestaciones por parte de varios vecinos, ya que originalmente se había mencionado que se iban a talar 37 árboles.

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Sin embargo, tras el rechazo ciudadano, la Municipalidad de Asunción verificó la situación de los árboles y redujo el número a 22.

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