Municipalidad, MOPC y vecinos verifican obras en la Plaza Uruguaya

Alrededor de las 14:30 de hoy, vecinos, acompañados de un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Asunción y del MOPC, verificaron y recorrieron las obras que se están realizando en la Plaza Uruguaya de la capital. Del recorrido también participaron representantes del consorcio Palma, encargados de los trabajos.

Al respecto, el director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, detalló que la actividad de esta siesta consistió en un “relevamiento participativo” entre las mencionadas partes para “conocer de cerca la situación”.

Asimismo, confirmó que se verificaron las situaciones de los árboles y mediante esto se comprobó que hay ejemplares que deben ser “reemplazados”, mientras que otros pueden conservarse con medidas de sanitización.

Además, a futuro se espera que el mencionado consorcio presente una nota con los datos actualizados referente a los árboles para volver a analizar el caso y recién ahí dar la autorización si es que corresponde. En lo que refiere a los bancos, mencionó que estos serían restaurados y no reemplazados.

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Reducción en cantidad de árboles

Por su parte, la ingeniera María Esther Alvarenga mencionó que se detectaron varios árboles que están “muy afectados por patógenos”, termitas y otros ya muy secos sin posibilidad de recuperación.

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“Decidimos retirarlos de la plaza; presentan un peligro para los usuarios y serán reemplazados por árboles nativos. De 37 fueron reducidos a 22 individuos, incluyendo el área directa del proyecto y alrededores. Se adapta el diseño al árbol”, aseguró.

Finalmente, Silvio Vázquez, un representante de los grupos de vecinos que se manifestaron para expresar su rechazo a la tala, destacó la invitación por parte de las autoridades para formar parte del recorrido y mencionó que de momento se encuentran “más tranquilos”.

“Quiero agradecer a la ingeniera Alvarenga que comprendió la preocupación ante el rumor de que iban a ser talados 37 árboles. Si bien van a ser talados tampoco ya no tienen posibilidad de sobrevivir; ya no tienen copa, ya no tienen hojas, se pueden derrumbar”, concluyó.

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