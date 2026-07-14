Conflicto en la plaza Uruguaya: vecinos desmienten a autoridades del MOPC en plena entrevista

La plaza Uruguaya forma parte de la intervención de revitalización del Centro Histórico de Asunción en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción, que cuenta con un financiamiento de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial que incluye además la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero y viviendas con la creación de un distrito eco-inclusivo.

El consorcio Palma es el encargado de las obras en la plaza Uruguaya, el cual habría analizado el estado de 37 árboles del espacio verde y solicitó el permiso a la Municipalidad de Asunción para talarlos, según indican desde el MOPC, institución que coordina el proyecto.

Esto generó la molestia de los vecinos y usuarios de la plaza, quienes ayer se movilizaron para exigir explicaciones y se reunieron con representantes del consorcio y del MOPC para expresarles su rechazo a esta determinación. Hugo Arce, viceministro de obras, afirmó que el Pliego de Bases y Condiciones del contrato establece como condición realizar un inventario forestal y también un análisis fitosanitario de todos los árboles que se encuentran en el área de influencia del contrato.

“Ese trabajo es lo que realizó el contratista y presentó al municipio y también obviamente a la contratante al ministerio para su estudio y evaluación. Actualmente esa documentación obra tanto en la municipalidad como en la Dirección de Gestión Socioambiental del ministerio evaluando todo ese informe que en su momento será dada una solución al respecto”, señaló.

Lea más: Plaza Uruguaya: esta es la posición de la Municipalidad sobre la tala 37 de árboles

Conflicto por tala de árboles en la plaza Uruguaya

Insistió en que el MOPC evalúa la solicitud y que la idea es no tocar ningún árbol, salvo que esa situación ya sea algo de un peligro inminente para la ciudadanía, pero que existe un compromiso de hacer todo lo posible para preservar todas las parte de árboles que existen en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalló que el informe del consorcio Palma indica que algunos de los árboles tienen termitas y otros tienen algún problema de riesgo de caída.

Por su parte, Verónica Martínez, directora de obras, dijo que la puesta en valor de la plaza Uruguaya implica todo lo que es el mejoramiento de los pisos, el paisajismo, equipamiento e iluminación, así como también el mejoramiento de los programas que ofrece como el área niños, gimnasio al aire libre, entre otros.

“La indicación que tenemos es de en lo posible tratar de no talar ni un solo árbol, así también en caso que implique un riesgo a la seguridad de los usuarios, se definirá por los especialistas encargados del tema, que son todos los ingenieros y especialistas ambientales, forestales”, refirió.

Lea más: Plaza Uruguaya: Municipalidad promete “analizar cada árbol” tras pedido de tala

Vecinos desmienten a autoridades del MOPC

Según la arquitecta, el MOPC realizó varias audiencias con usuarios y vecinos de donde se tomaron en cuenta sus peticiones y pedidos sobre las áreas verdes y zonas de esparcimiento común; sin embargo, cuando estaba afirmando esto, fue interrumpida por los vecinos que estaban en ese momento de la entrevista, quienes la desmintieron al respecto, ya que sostienen que nunca recibieron comunicación alguna.

“Nosotros somos vecinos y no nos avisaron nada, todo esto que está pasando es porque nos enteramos que estaban por talar 37 árboles, porque si esto estaba todo organizado, yo me pregunto, nosotros tuvimos que sacar fotos y viralizar para que ahora vengan a darnos explicaciones. Ahora yo quiero saber, supongamos que talan o saquen o lo último que hagan es sacar los 37 árboles, ¿qué va a pasar de esos espacios verdes? ¿Van a poner cemento? ¿Van a poner asientos de cemento? Porque están matando un espacio verde para que no crezca absolutamente más nada", denunció una de las vecinas.

Criticó que hasta ahora no recibieron explicaciones de los expertos que realizaron el inventario y análisis de los árboles, como tampoco el destino de los espacios.

“Además, estamos indignados porque la jefa acaba de decir ‘con los vecinos. Nosotros tuvimos talleres con los vecinos, le informamos a los vecinos lo que va a suceder’; sin embargo, eso es una total mentira. Total mentira, nosotros no sabemos nada de lo que van a hacer. Un día vinieron un 5 de junio a las 3 de la tarde hicieron un taller, un horario en donde nadie podía participar, un horario laboral, hicieron un taller para informar lo que se va a hacer. Supuestamente nos escucharon y si el lunes siguiente, el lunes 7 ya amaneció cerrada la plaza. Ya nos cerraron la plaza, estuvo un mes parada la obra”, denunció otro de los vecinos presentes.

Lea más: Soterramiento de línea de alta tensión en Costanera: ¿Cuándo culminará el desmontaje de las torres?

Vecinos no estaban enterados de obras en la plaza Uruguaya

Reclamó que realizaron los reclamos por los canales correspondientes de por qué estaba parada la obra, ya que fueron 100% afectados con el cierre y recién tras la manifestación de los vecinos fue que las autoridades empezaron a comunicarse con ellos.

“Hoy después de la movilización que hicimos ayer es la primera vez que vemos esta cantidad de obreros acá en la plaza. ¿Por qué? Porque ustedes vinieron acá a hacer esta entrevista. Nosotros nunca recibimos ningún tipo de información sobre lo que están haciendo en la plaza, no sé si tuvieron en cuenta lo que nosotros sugerimos, lo que pedimos para que mantengan eh para mantener esa plaza", concluyó.