“Vamos a morir esperando”, denuncian pacientes con enfermedades raras

El 29 de abril de 2026, la Justicia hizo lugar a una acción de amparo y dispuso que el Ministerio de Salud Pública (MSP) arbitrara inmediatamente los mecanismos necesarios para asegurar el tratamiento de una paciente con melanoma avanzado.

Hoy emitieron un comunicado asegurando que “vamos a morir esperando” mientras el Estado incumple sentencias, ya que “el cáncer avanza hacia el cerebro”.

“La Federación Paraguaya de Personas con Enfermedades Raras (FEPPER) denuncia la inhumana situación que atraviesa una paciente con melanoma avanzado, cuya salud se deteriora mientras el Estado incumple una sentencia judicial que ordena la provisión inmediata de sus medicamentos”, señala el documento.

Esto se suma a la conferencia de prensa que realizaron los miembros de la organización hace aproximadamente un mes, en la que también denunciaron la desidia que viven ante la falta de medicamentos o tratamientos, por lo que responsabilizaron al presidente Santiago Peña y a su gabinete de la situación.

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Denuncian que gobierno deja morir a paciente con melanoma

Agregan que transcurrieron más de dos meses y la sentencia sigue sin cumplirse, mientras la enfermedad avanza sin piedad, pero a la fecha no hay ninguna novedad por parte de las autoridades.

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Señalaron que recién ahora, cuando la paciente se encuentra cada vez peor, le prometieron “dar curso a su caso” y analizar la disponibilidad de fondos para realizar la compra.

“Pero esa promesa no le va a salvar la vida cuando su cuerpo se deteriora. Esto no es solamente burocracia ni falta de gestión, es una forma inhumana de abandono. El sistema obliga a una paciente gravemente enferma a recorrer instituciones, presentar pedidos, acudir a la Justicia, obtener una sentencia favorable y, aun así, continuar esperando los medicamentos que necesita para vivir”, indican.

La Fepper responsabilizó al presidente de la República, Santiago Peña, y al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, por la falta de recursos que mantiene tratamientos interrumpidos y condena a los pacientes a una espera desesperante.

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Critican falta de fondos como excusa del Gobierno

Critican que la falta de fondos no puede seguir utilizándose como excusa cuando hay vidas en riesgo y una orden judicial vigente.

Exigen el cumplimiento inmediato de la sentencia y la provisión completa y continua del tratamiento indicado para la paciente.

“No aceptamos nuevas promesas, trámites ni dilaciones. FEPPER llevará este caso ante la opinión pública nacional y organismos internacionales, como evidencia de un sistema de salud que conoce la urgencia, recibe órdenes judiciales y, aun así, deja que sus pacientes empeoren mientras esperan. La paciente necesita su tratamiento ahora. El Estado debe cumplir la sentencia antes de que sea demasiado tarde”, concluye el comunicado.