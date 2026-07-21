Postergan por 15 días proyecto para atender deudas de US$ 1.000 millones con proveedoras

Tras una reunión con autoridades del Ministerio de Salud Pública (Mspybs) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Comisión de Hacienda del Senado resolvió aplazar por 15 días el estudio de la ampliación presupuestaria solicitada para la cartera de Salud con el fin de saldar la deuda acumulada cercana a US$ 1.000 millones con sus proveedores.

Este martes, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, explicó que durante ese plazo solicitarán un informe detallado sobre el monto real de las obligaciones pendientes.

“Acordamos postergar el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria para Salud. Lo que se le solicitó fue que pudiera ella (la ministra) y el equipo de Economía traer, de manera especificada, los montos exactos de las deudas con todos los proveedores”, señaló.

Lea más: Carne paraguaya: este es el precio que paga el consumidor de Taiwán por los cortes vacunos

Salud reporta una deuda acumulada cercana a US$ 1.000 millones

Durante la reunión, la ministra de Salud María Teresa Barán informó que las obligaciones acumuladas alcanzarían aproximadamente US$ 1.000 millones, correspondientes a compromisos pendientes desde 2012.

Sin embargo, Ovelar aclaró que esa cifra todavía deberá ser respaldada con documentación oficial antes de que el Congreso tome una decisión sobre la ampliación presupuestaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos hablando de un monto de aproximadamente US$ 1.000, que es una deuda acumulada desde el año 2012 hasta hoy, según las expresiones de la ministra”, explicó el legislador.

Además precisó que las obligaciones no corresponden únicamente a empresas farmacéuticas. “Eso no solamente hace relación a las empresas farmacéuticas, sino también a todo lo que hace a Salud”.

Entre los proveedores mencionó empresas de oxígeno medicinal, además de otros prestadores de bienes y servicios vinculados al sistema sanitario.

Uno de los gremios más afectados por este atraso en los pagos por parte del Estado es la Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos Médicos (Capime) gremio que viene reclamando desde meses que el proyecto sea tratado y aprobado para así ampliar la cesión de derechos de cobro e incluir las deudas pendientes en el PGN 2027.

Lea más: Fondos públicos en bancos: ¿A cuánto ascienden los recursos al primer semestre?

Descartan nuevo préstamo para pagar deudas

Ovelar aclaró que la ampliación presupuestaria no implica contratar un nuevo crédito.

“No es un nuevo préstamo. Lo que nosotros tendríamos que ver es cómo después calzar eso”. No obstante, advirtió que la principal dificultad será encontrar recursos dentro del presupuesto vigente para afrontar el pago de las obligaciones.

Ovelar advierte dificultades para financiar ampliación

El titular de la Comisión de Hacienda dijo que el escenario fiscal cambió respecto al momento en que fue aprobado el Presupuesto General de la Nación 2026.

Según explicó, la evolución del tipo de cambio afectó las previsiones de ingresos del Estado. “Si hoy vamos a recurrir a los recursos ordinarios del Tesoro, probablemente no vamos a tener los montos”.

Añadió que el presupuesto fue elaborado con una cotización del dólar de G. 7.500 y que posteriormente se produjo una variación que, según afirmó, redujo los ingresos provenientes de Itaipú, Yacyretá y otras fuentes que financian el Tesoro.

En esa línea, el MEF comunicó la semana pasada en su informe mensual de situación financiera (Situfin) que el saldo negativo de las cuentas públicas alcanzó G. 10,4 billones (más deUS$ 1.700 millones), equivalente al 2,6% del PIB, esto debido al menor ingreso de recursos de las binacionales y al aumento del gasto público, datos que respaldan lo anunciado por el legislador.

Por otro lado, Ovelar consideró poco probable cubrir las obligaciones mediante mayores ingresos tributarios. “Pensar en una ampliación presupuestaria en donde la fuente de financiamiento va a ser mayores recursos a través de impuestos, yo creo que es improbable”.

Como alternativa, planteó revisar la asignación de recursos públicos. “Tendríamos que analizar una reingeniería administrativa”.

Lea más: Más del 90% de Bonos del Tesoro, en sistema financiero y Fondo de Garantía

Deudas también alcanzan al MOPC

El senador añadió que el problema de las obligaciones pendientes con proveedores no se limita al sistema sanitario. “Tenemos dos ministerios que tienen deudas con sus proveedores y que es de conocimiento público. Estamos hablando de Salud y también de Obras Públicas”.

Indicó que ese análisis también formará parte de las conversaciones que la comisión mantendrá durante las próximas dos semanas.

Lea más: IPS busca reestructurar deudas para liberar fondos y combatir desabastecimiento

Proyecto para ampliar la cesión de derechos de cobro sigue pendiente

La discusión sobre el financiamiento de las deudas coincide con la espera del tratamiento en el Senado del proyecto que amplía el mecanismo de cesión de derechos de cobro a otros proveedores del Ministerio de Salud.

La iniciativa, presentada por la senadora Esperanza Martínez y legisladores de distintas bancadas, modifica el artículo 279 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2026 para extender ese mecanismo, actualmente vigente para proveedores de medicamentos, a empresas de diagnóstico por imágenes, diálisis, mantenimiento de equipos biomédicos, limpieza, seguridad, alimentación hospitalaria y otros servicios.

Mientras esa propuesta continúa pendiente de tratamiento, el MEF ya inició la aplicación de la cesión de derechos de cobro para proveedores de medicamentos. Sin embargo, su extensión al resto de los prestadores dependerá de la aprobación del proyecto por parte del Senado.