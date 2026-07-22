Denuncian largas esperas en Urgencias del IPS Campo Vía por falta de médicos

Los pacientes que acudieron este martes a la Urgencia de adultos del IPS Campo Vía denunciaron largas esperas para acceder a una consulta médica. Según, denunciaron la situación se debió a la escasa cantidad de profesionales disponibles para la atención.

Los asegurados señalaron que muchos llegaron al mediodía y, hasta entrada la tarde, continuaban aguardando ser llamados.

Agregaron que la situación se repite con frecuencia y reclamaron a las autoridades la contratación de más médicos para agilizar el servicio.

Indicaron, además, que la mayoría de los pacientes acude por cuadros respiratorios y otras dolencias que requieren atención oportuna, por lo que consideran que las demoras afectan a personas que no pueden permanecer varias horas esperando.

La denuncia fue realizada por Daniel Ferreira, quien afirmó que durante la mañana solo un médico atendía a más de 50 pacientes.

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“El problema es que se mantiene una cantidad de 50 pacientes o más incluso en el pasillo. Por más que atiende a los más graves, los demás seguimos esperando porque no hay muchos médicos”, expresó.

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Trasladamos la denuncia a la directora de la Clínica Periférica IPS Campo Vía, Alba Ramos, quien sostuvo que actualmente las guardias están integradas por cuatro médicos: dos destinados a la atención de adultos y dos al área de Pediatría.

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Agregó que el cambio de turno se realiza a las 18:00 y que el servicio cuenta con dos salas de observación, con cinco camas para adultos y cinco para pacientes pediátricos.