IPS Campo Vía: persiste la falta de médicos y fármacos

Es alarmante la situación que viven a diario los pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) Campo Vía de Capiatá. La constante falta de médicos especialistas es uno de los reclamos que se reitera en esta sede, además de la pésima infraestructura en la que se deben manejar los pacientes que van para ser asistidos.

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Los afectados mencionan, que hay pocas especialidades médicas, que no cuentan con cardiólogo, diabetólogo y especialistas que son imprescindibles para las atenciones preventivas e incluso para tratamientos de enfermedades crónicas.

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Mencionan, que en el área de adultos Urgencias solo cuentan con dos médicos de guardia, y en pediatría el mismo número. Para las atenciones médicas con agendamiento se cuenta con la misma cantidad de médicos por turno tanto para adultos, y pediatría. Esta cantidad de médicos, según refieren los pacientes, es poca la demanda diaria de enfermos.

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Al respecto, Miriam Ortiz, paciente de un niño lamentó la situación. “La cantidad de médicos no es suficiente. Son muchos los pacientes que vienen para ser asistidos, regresan a sus casas o se van a otras partes. Los niños, y las personas de la tercera edad son los más sufridos, porque son los que más necesitan de una rápida asistencia y al no haber muchos médicos la espera se hace larga”, refirió.

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A estas precariedades se suma el deterioro visible de la infraestructura. Las salas de espera siguen sin acondicionadores de aire y con equipos averiados, los sillones rotos y baños en condiciones deplorables forman parte del panorama cotidiano del hospital que hasta ahora la dirección no ha podido gestionar para que sea arreglado.

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La falta de medicamentos sigue latente. Los pacientes denuncian, que es constante la falta de medicamentos cardiológicos y de enfermedades crónicas como diabetes y colesterol. Muchos van a sus casas con la promesa de volver en otras fechas, pero al regresar la respuesta es que no cuentan en stock los fármacos.

Intentamos contactar con la directora de IPS Campo Vía, Dra. Alba Ramos, pero no respondió a las llamadas y mensajes. Dejamos abierto el canal de comunicación en caso de que quiera referirse sobre los cuestionamientos realizados por los pacientes.