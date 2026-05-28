Pacientes denuncian baños clausurados y falta de medicamentos en IPS Campo Vía

Asegurados del IPS Campo Vía de la ciudad de Capiatá denunciaron que varios baños permanecen clausurados desde hace semanas, y que el edificio presenta un considerable deterioro.

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Mencionan también la falta de medicamentos básicos, principalmente salbutamol, es una constante, incluso más ahora debido a la temporada de cambios bruscos de temperatura y el incremento de cuadros respiratorios.

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Los pacientes lamentaron que la carencia de medicamentos se repita de manera constante tanto en el área de Urgencias como en los consultorios por agendamiento. Indicaron que también faltan medicamentos para hipertensión, diabetes, antibióticos y otros insumos básicos.

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“A los que somos enfermos crónicos nos cargan nuestros medicamentos, que por lo general duran tres meses, pero pasa que cada vez que queremos retirar nuestra medicina no hay en stock. Entonces debemos comprar para seguir nuestros tratamientos”, manifestó una de las aseguradas afectadas.

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Otra usuaria lamentó la insuficiente cantidad de médicos en el área de Urgencias, principalmente para la especialidad de pediatría.

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Según señaló, actualmente solo se dispone de un profesional para adultos y otro para Pediatría, pero hay ocasiones en que no hay pediatras los domingos en las urgencias.

Indicaron que esta precariedad provoca extensas esperas en los pasillos y obliga a muchas personas a madrugar para intentar conseguir atención.

Entre los cuadros más frecuentes mencionaron casos de vómitos, diarreas, gripes, fiebre, problemas de hipertensión y niveles elevados de glucemia.

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Las críticas también alcanzan al sistema de agendamiento de consultas. Los pacientes afirmaron que para conseguir turnos deben esperar más de un mes, mientras las necesidades médicas continúan acumulándose en medio de un servicio que, según denunciaron, se encuentra cada vez más colapsado.

La directora del IPS Campo Vía, Alba Ramos, manifestó que están con medicamentos en stock, y que se está gestionando la contratación de más especialistas de la medicina.