Fiscalía pide condenas de hasta 40 años para acusados por cuádruple crimen en PJC

El fiscal Juan Ramón Sandoval solicitó una condena de 30 años de prisión más 10 años de medida de seguridad para Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez, alias Burro’i; y 23 años de prisión más 6 años de medida de seguridad para Derlis Javier López Arce, sindicados como coautores del cuádruple homicidio ocurrido en la capital del Amambay.

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En el hecho ocurrido el 12 de octubre de 2021, en Pedro Juan Caballero, resultaron víctimas Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del entonces gobernador de Amambay, Ronald Acevedo; el presunto narco Osmar Vicente Álvarez Grance, y las brasileñas Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira.

El agente del Ministerio Público afirmó que en el juicio se demostró la alta peligrosidad y participación directa de Centurión Cantaluppi y Vázquez Martínez en la ejecución del mortal ataque; mientras que López Arce fue apoyo logístico durante el hecho.

A los tres enjuiciados se les atribuyen los tipos penales de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal y detentación de armas de fuego, todos en calidad de coautores, hechos que fueron probados en el debate oral según lo señalado por el fiscal Sandoval.

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El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Federico Rojas e integran María Luz Martínez y Dina Marchuk programó la continuidad del juicio para el viernes 31 de julio, con la presentación de los alegatos conclusivos de las defensas.

Acusados actuaron con alevosía en cuádruple crimen

El fiscal Juan Ramón Sandoval resaltó que López Arce actuó como “campana”, alertando sobre cualquier eventualidad mientras los otros ejecutaban el ataque armado contra Osmar Vicente Álvarez, conocido como “Bebeto”.

En el atentado también perdieron la vida Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del entonces gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, así como las ciudadanas brasileñas Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira, quienes fueron consideradas víctimas colaterales.

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Sandoval explicó que el análisis de las imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado fue determinante para reconstruir la secuencia del crimen. Entre las evidencias incorporadas al juicio figura una grabación en la que, según la acusación, se observa a Derlis Javier López Arce acercarse al cuerpo de “Bebeto” para tomarle una fotografía momentos después del ataque.

El agente fiscal puntualizó además que los acusados actuaron con alevosía, aprovechando que las víctimas fueron sorprendidas y no tuvieron posibilidad de defenderse. Para perpetrar el atentado habrían utilizado cuatro armas largas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

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A su vez, las pericias balísticas establecieron que las armas empleadas en este hecho también fueron utilizadas en otros graves episodios de violencia registrados en el departamento de Amambay, entre ellos el homicidio de Jorge Ortega García, ocurrido el 27 de septiembre de 2021 en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero; un doble homicidio en Capitán Bado; y un séxtuple homicidio perpetrado en mayo de 2019, también en la capital departamental.

Hija de exgobernador murió en atentado

El atentado se registró el 12 de octubre de 2021, cuando tres sicarios mataron con 107 tiros a Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto, sindicado como narcotraficante de la zona de Pedro Juan Caballero; a su novia, Haylee Carolina Acevedo Yunis, quien era la hija del gobernador de Amambay, y a las brasileñas Kaline Reinoso de Oliveira, Rhannye Jamilly Borges de Oliveira, que a su vez eran compañeras de facultad de esta última.

El ataque se perpetró cuando las mencionadas víctimas fatales salían de una fiesta y mientras abordaban una camioneta Chevrolet Trail Blazer blanca. En el hecho también resultaron heridos otros tres jóvenes.

Los matones usaron dos fusiles presuntamente AK-47 calibres 7.62, que se dispararon 57 veces, y un fusil aparentemente AR-15 calibre 5.56, que hizo 50 tiros, según las vainas recogidas en la escena.

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Según los investigadores, el verdadero objetivo de los matones era Bebeto, quien acusó la mayor parte de los disparos. De hecho, una vez que ya estaba tirado en el suelo, uno de los asesinos se acercó y descargó otra ronda contra su cabeza.

Le advirtió que no se meta “con esa gente”

Luego del cuádruple homicidio, se produjeron algunos incidentes en el lugar, ya que el exintendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo Quevedo, trató de “narco de mierda” al fallecido Bebeto, a quien culpa por la muerte de su sobrina Haylee.

La familia de Bebeto, en tanto, intentó reaccionar contra Acevedo, quien al final tuvo que ser contenido por su hermano menor, el gobernador Ronald Acevedo, padre de la fallecida.

La madre de Haylee, por su lado, llorando al lado del cuerpo de su hija decía que le advirtió que no se metiera “con esa gente” y reclamaba que nunca le hicieron faltar nada a la joven.

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Bebeto ya había protagonizado un extraño incidente en 2018, cuando su familia denunció que desapareció luego de ir a hacer un trabajo en Bolivia. Luego de dos semanas, el joven reapareció diciendo que quedó varado en el Chaco paraguayo.