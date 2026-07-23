Allanan instituto denunciado por títulos falsos por presunta violación de la ley de marcas

La Fiscalía realizó este jueves un allanamiento en un inmueble donde presuntamente operaba el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS). El local intervenido está ubicado en la intersección de las calles Cerro Corá y Mayor Fleitas, en el barrio Ciudad Nueva de Asunción.

El procedimiento fue encabezado por la fiscala Yrides Ávila, quien explicó que la intervención se desarrolla en el marco de una investigación por presunta violación de la ley de marcas, tras una denuncia presentada por Red Calidad Educativa SA.

Según indicó la agente del Ministerio Público, la empresa tiene registrado ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) el nombre de Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales.

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Fiscalía investiga presunto uso del nombre ISICS

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano brasileño Ismael Fenner explotaba un instituto utilizando el nombre ISICS para ofrecer cursos dirigidos a extranjeros, principalmente a ciudadanos brasileños.

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Fenner ya se encuentra procesado en otra causa penal por la presunta emisión de 250 títulos docentes falsos. La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Hallan evidencias de que el local funcionaba como centro educativo

Durante la verificación del inmueble, la Fiscalía incautó evidencias que, según la fiscala Ávila, hacen presumir que el lugar funcionaba como un centro educativo.

Entre los elementos encontrados figuran listas de asistentes. Además, la representante del Ministerio Público señaló que el sitio contaba con una estructura preparada para actividades académicas, con salas de clases, espacios de reuniones y elementos administrativos.

Fiscalía analiza posible conexión entre las causas

Ávila señaló que la investigación por presunta violación de la ley de marcas y la causa relacionada con la supuesta emisión de títulos falsos podrían estar “íntimamente relacionadas”.

Ante esta situación, indicó que analizarán con la Fiscalía General del Estado la posibilidad de unificar ambos procesos en una sola causa.

Allanamiento se suma a otros procedimientos contra el ISICS

El procedimiento realizado este jueves se suma a otro operativo ejecutado la semana pasada, cuando el fiscal Aldo Cantero allanó un hotel donde aparentemente también funcionaba el centro educativo explotado por Fenner.

Dicha intervención se realizó en el marco de la causa abierta tras la denuncia del MEC y el Cones, debido a la presunta expedición de títulos docentes sin validez.

Fenner fue imputado en esa investigación y cuenta con orden de detención. Según la imputación, presuntamente explotaba de manera irregular el nombre de la institución y ofrecía maestrías y doctorados sin validez a ciudadanos brasileños.

Fenner denunció una supuesta usurpación del centro educativo

Por otra parte, Fenner había presentado una denuncia por una supuesta usurpación del centro educativo por parte de Carlos David Paoli Vera y del abogado Christian Elpidio Acevedo, quienes actualmente figuran como propietarios de la empresa Red Calidad Educativa SA.

Además, el brasileño sostuvo que el ISICS explotado por Red Calidad Educativa SA habría emitido más de 300 títulos falsos. Según la defensa de Fenner, esta situación fue comunicada al MEC en mayo pasado.

Tras esa denuncia, la semana pasada se realizó un allanamiento en el centro educativo operado por Red Calidad Educativa, ubicado en Fernando de la Mora. El procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Carlos Acuña, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Zonal de Fernando de la Mora.