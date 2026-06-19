MEC: denuncian otros 300 títulos falsos de docentes

El abogado Richard Rojas, en entrevista con ABC, aseguró que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), fueron advertidos sobre el registro de 313 títulos de docentes del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS), presumiblemente falsos, el 29 de mayo.

El caso salta ahora al tapete, luego que esta semana, el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunciara públicamente que se encontraron 250 títulos docentes falsos y anunció la presentación de la denuncia ante la Fiscalía.

Rojas representa al supuesto “dueño original” del ISICS, un ciudadano brasilero de nombre Ismael Fenner que denuncian una supuesta usurpación del centro educativo por parte de Carlos David Paoli Vera y el abogado Christian Elpidio Acevedo, quienes fungen actualmente como los propietarios. Forman parte de una empresa denominada “Red Calidad Educativa SA”.

“Yo avisé al ministro de Educación, Luis Ramírez y al entonces viceministro de Educación Superior David Velázquez, el 27 de noviembre del año pasado, que existía un litigio de propiedad en esta institución, ante cualquier eventualidad por la creación o habilitación de carreras o registro de títulos”, afirmó Rojas.

Tiempo récord: Cones habilitó carreras y registró títulos en 2 meses

La respuesta del titular del MEC -y del Cones, presidido por Ramírez-, fue que el tema corresponde a “cuestiones de orden privado y societario”, materias en las que “carece de competencia y de facultades resolutivas”, motivo por el cual remitía a las partes al orden judicial.

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El abogado Richard Ríos expuso todo un esquema de registro de cientos de títulos de licenciaturas en Educación Escolar Básica en el Cones, en este caso a favor del ISICS.

El profesional cuestionó que el Cones se apartó de la disputa y pidió se resuelva en el ámbito de la Justicia, pero, el 27 de febrero del 2026, a través de la resolución N° 120, aprobó la habilitación de las carreras de Licenciatura en Educación Escolar Básica, Licenciatura en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Educación Inicial, todas en el Instituto Superior Interamericano.

Tiempo récord: del 5 al 19 de mayo en el corto plazo de 14 días y solo dos meses después de haberse habilitado las carreras en Educación en el Cones, el MEC registró 313 títulos de docentes egresados de ese instituto.

Carreras de Educación deben durar cuatro años

Es decir, en carreras que deberían durar cuatro años según la resolución de habilitación del Cones, el ministerio a cargo de Luis Ramírez registró más de 300 licenciaturas de personas egresadas de una institución habilitada solo dos meses antes, que ahora podrían ocupar cargos en aulas de escuelas públicas o privadas.

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Los datos sobre el registro de títulos del ISICS están en el sitio web de la cartera educativa. Otra irregularidad, según reclamó el abogado Ríos, es que los alumnos que se inscribieron en el 2022 y en el 2025 ya obtuvieron el certificado de estudios por parte de la casa de estudios. “O sea, culminaron la carrera en tres años, pese a que la resolución 120 del Cones indica que son todas ofertas de grado de 4 años de duración", manifestó.

Títulos falsos: abogado afirma que caso debe ir a la Fiscalía

El abogado Ríos aseguró que le “mintieron” al presidente de la República, Santiago Peña, sobre el origen de los títulos falsos. “Esto es algo que denunciamos antes de que el MEC anuncie los 250 títulos falsos. Yo creo que aparte de los 250, estos 300 títulos son los que el ministro remitirá al Ministerio Público”, alegó.

Agregó que es penoso que el Ministerio haya obrado de esta manera y espera que el litigio por la propiedad se resuelva, pero que mientras, la auditoría que se está realizando en la entidad educativa debe determinar sobre estos diplomas de licenciaturas.

Resulta llamativo que quien tenía a su cargo el Viceministerio de Educación Superior en el MEC, David Velázquez Seiferheld, obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en el ISICS en el 2008, apenas dos años después de que el local fuera aprobado, a través de la ley 2792/06 del Congreso Nacional. En numerosas ocasiones, el hoy ex funcionario del MEC, fue denunciado por su título de dudosa legitimidad.

Vínculos políticos: director general del Instituto Interamericano es funcionario del Congreso

El director general del Instituto Superior Interamericano es Christian Elpidio Acevedo Alvarenga, quien figura como funcionario de la Cámara de Diputados con un salario de G. 4.500.000.

En setiembre del año pasado, el Congreso Nacional promulgó un proyecto de ley que modificó los artículos 1 y 2 de la ley de creación del ISICS, para habilitarlo como Instituto de Educación Superior, lo que posibilita que también puedan realizar cursos de posgrado como doctorados.

Christian Acevedo es primo del ex senador del PLRA Robert Acevedo, quien falleció de Covid el 26 de febrero del 2021.

MEC presentó 145 denuncias de títulos falsos al Ministerio Público

El presidente de la República, Santiago Peña y el ministro de Educación, Luis Ramírez habían anunciado este martes que ya habían remitido a la Fiscalía la denuncia sobre 250 títulos falsos de docentes, hallados en una auditoría que se está realizando en el MEC.

“De estos 250 podemos decir que no se encuentran los datos en las universidades, no tienen registro; las universidades no reconocen, dicen que algunos fueron adulterados y falsificados. Son 250 personas que de alguna manera consiguieron un trabajo con esos títulos y esos títulos hoy van a ser anulados por la Justicia”, dijo Ramírez.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público recién este viernes a las 12:52, pero no sobre 250 títulos falsos de docentes, sino que sobre 145 supuestos diplomas falsos. El documento presentado es sobre la presunta comisión de hecho punible contra la prueba documental. Además, se solicitó el inicio de la investigación fiscal.

La fiscala Teresa Sosa se encargó de una primera denuncia de un grupo más pequeño donde descubrieron 14 títulos falsos y por el cual ya hay 14 imputados a la fecha. Esta causa inició en el 2024. “Con esta investigación estimamos que hay al menos 1.500 cartones apócrifos, todos de Educación”, aseguró.

Lo que dice el ISICS sobre las denuncias de títulos falsos

El ministro de Educación y presidente del Cones, Luis Ramírez, no respondió a nuestras consultas sobre la legalidad o no de los títulos en ciencias de la Educación, del Instituto Interamericano, registrados por el MEC.

El ISICS difundió su respuesta ante las acusaciones en un comunicado: “Los títulos registrados corresponden a estudiantes provenientes de otras instituciones de educación superior que solicitaron procesos de convalidación conforme a la normativa vigente”.

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Argumentaron que consideran “necesario señalar que las manifestaciones públicas difundidas deben ser analizadas en su debido contexto, teniendo en cuenta los antecedentes y las circunstancias particulares de quienes las promueven, correspondiendo a las autoridades competentes determinar la existencia o no de responsabilidades conforme al debido proceso”. Igualmente, se pusieron a disposición de cualquier proceso de auditoría en el MEC.