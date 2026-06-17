Esperanza Martínez al ministro del MEC: “No se lave las manos” y exige investigar 100.000 títulos

Durante una intervención en la sesión del Senado, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) sostuvo que existe un problema estructural en el sistema educativo y advirtió que la futura investigación debe enfocarse en quienes lucraron con estas irregularidades.

“Le digo al ministro de Educación: no se lave las manos de nuevo enviándole solamente al fiscal general (Emiliano Rolón). Haga su investigación interna. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes otorgaron? ¿Quiénes no hicieron la tarea o se hicieron de ñembotavy para que esto sucediera?”, reclamó.

Cerca de 100.000 títulos sin acreditación

La legisladora señaló que está recibiendo información y analizando publicaciones sobre la situación de la educación superior. En ese contexto, mencionó datos que revelan la magnitud del problema.

Según expuso, entre 2023 y 2025 fueron emitidos alrededor de 164.000 títulos universitarios de grado, de los cuales apenas el 39,2% corresponde a carreras acreditadas, mientras que el 60,8% proviene de carreras sin acreditación.

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“Estamos hablando que entre el 2023 y el 2025 hubo casi 100.000 paraguayos que recibieron un título universitario de grado por una carrera que no pasó por un proceso de acreditación”, afirmó.

También alertó sobre la situación de los programas de posgrado. Indicó que la tasa de acreditación vigente alcanza apenas el 5,1%, con 101 posgrados acreditados frente a 1.970 habilitados.

“Los estudiantes no pueden ser el objetivo principal”

Martínez expresó preocupación por el enfoque que podría tomar la investigación sobre los títulos cuestionados y pidió evitar que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quienes cursaron estudios y obtuvieron los documentos.

La senadora sostuvo que la comisión buscará identificar a los verdaderos responsables detrás de las irregularidades. “No nos quede la idea de que ellos son el objetivo de esta investigación. Ellos no pueden ser el objetivo principal. El objetivo principal tiene que ser los dueños del negocio, sus cómplices y los que en este proceso están lucrando”, enfatizó.

Añadió que muchos jóvenes, docentes, técnicos, enfermeros, abogados, ingenieros y otros profesionales pudieron haber sido víctimas de un sistema que incluso los habría inducido a invertir recursos económicos para obtener títulos que finalmente no cuentan con la validez esperada.

Pide investigar a autoridades, funcionarios y conexiones políticas

La parlamentaria afirmó que la investigación debe apuntar a toda la estructura que permitió el funcionamiento de estas irregularidades. “Acá lo que hay que hacer es investigar autoridades, funcionarios, empresa privada, conexiones políticas. ¿Quién está detrás de todo esto?”, cuestionó.

Asimismo, advirtió que no se debe optar por el camino más sencillo castigando únicamente a quienes poseen los títulos observados. “No mande otra vez a los que tienen el título y se queden las instituciones que hicieron esta rosca de negocios”, expresó.

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Martínez anunció que la comisión especial comenzará formalmente sus tareas el próximo lunes y aseguró que existe una gran cantidad de información que deberá ser analizada.

La legisladora reiteró que el foco estará puesto en el sistema que permitió el negocio de los títulos irregulares y no solamente en las personas que hoy se encuentran ejerciendo profesiones con documentos cuestionados.

“¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está la protección de este sistema? A eso vamos a apostar”, manifestó.