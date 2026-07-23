Fiscala sobre allanamiento en Asunción: “Mi intervención es por derecho marcario y lucro particular”

La fiscala Yrides Ávila allanó este jueves un inmueble ubicado en el barrio Ciudad Nueva de Asunción, donde presuntamente funcionaba el Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS).

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por presunta violación de la ley de marcas y podría estar relacionado con la causa por la supuesta expedición de títulos docentes falsos.

“La parte denunciante hacía referencia de que una marca denominativa como Instituto Superior Interamericano en Ciencias Sociales estaba siendo utilizado en ese lugar por personas que anteriormente fueron objeto de una verificación durante un curso que estaban ofreciendo en otro sitio público”, explicó la fiscala.

La persona implicada en la denuncia es el ciudadano brasileño Ismael Fenner, quien explotaba este instituto utilizando el nombre ISICS para ofrecer cursos dirigidos a extranjeros, principalmente a ciudadanos brasileños.

Lea más: Allanan instituto denunciado por títulos falsos por presunta violación de la ley de marcas

“Las documentaciones que observamos en el sitio indican de que él (Fenner) es una de las personas que ejerce la representación de la actividad educativa que ofrece”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según mencionó la fiscala, el sitio se estaba realizando cursos de posgrado, doctorado y maestría. “Pudimos encontrar planillas de asistencia, un cronograma de los cursos que ofrecían, y también vimos que los alumnos en su mayoría son de nacionalidad extranjera”.

En lo que respecta al tiempo que lleva funcionando este lugar, los documentos encontrados en el lugar serán claves para determinar eso.

“En las redes observamos algunas publicaciones de los servicios que ofrecían. Entonces, eso nos va a dar el parámetro de hace cuánto está funcionando este sitio y establecer la cantidad de títulos que hayan expedido”, refirió la agente.

Lea más: Títulos falsos en el MEC: Peña pide “tolerancia cero”, pero evade caso Rivas

Para finalizar, recalcó: “Para que no se mezclen las cosas, mi intervención es derecho marcario y en ese contexto ver la utilización de esa marca para un lucro particular”.