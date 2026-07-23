Líder de HC en Senado defiende a Riera tras atentado adjudicado al EPP

Un trágico saldo de dos policías y un civil muertos dejó un violento atentado perpetrado en la noche del martes contra un puesto policial ubicado en la localidad de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú. El ataque fue ejecutado por una banda de entre 20 y 30 personas fuertemente equipadas con armas largas.

De acuerdo con los informes balísticos preliminares, los indicios apuntan hacia la reaparición del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), lo que generó una ola de críticas y cuestionamientos directos contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el ministro de Defensa, Óscar Luis González Cañete.

Ante la conmoción generada por el golpe de la agrupación criminal, el líder de la bancada cartista en Cámara Alta, el senador Natalicio Chase, se pronunció sobre el caso y consideró que prematuro cualquier medida de interpelación antes de contar con los informes oficiales.

“Nos vamos a estar adelantando al análisis profesional que están haciendo las instituciones encargadas de la seguridad. Hasta que no se termine la evaluación de todo lo sucedido no tiene sentido convocar a ninguna autoridad”, afirmó Chase.

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Al ser consultado sobre la fuerza con la que el EPP vuelve a hacerse sentir tras un largo período de aparente repliegue, el legislador minimizó la estructura ideológica del grupo y señaló lazos familiares entre sus integrantes actuales y pasados miembros abatidos.

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“Estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir. Leí que son los parientes de los que fueron abatidos, y esperamos que la fuerza de seguridad pueda hacer ese trabajo de contención”, expresó, al tiempo de remarcar que ningún Estado del mundo puede garantizar una cobertura de seguridad absoluta del 100% frente a este tipo de ataques sorpresa.

Medidas y recursos de contención

Chase aseguró que tras el atentado se implementarán nuevas medidas de contención y recordó que, según las declaraciones del titular del Ministerio del Interior, el hecho no quedará impune.

Asimismo, contextualizó el episodio dentro de una problemática regional: “La lucha contra el crimen organizado está vigente en toda Sudamérica. Es una lucha y una contención permanente, donde a las fuerzas de seguridad se les tiene que dar todos los recursos posibles para que estemos tranquilos”.

Finalmente, el parlamentario reconoció que el fortalecimiento de la seguridad nacional es un proceso gradual que requiere tiempo y recursos sostenidos: “De la noche a la mañana no se puede ser una potencia en cuanto a seguridad, pero el país está apuntando a eso”, concluyó.