¿Sos víctima de la “mafia de los pagarés” y no sabés qué hacer? Coordinadora brinda asistencia

Liz Prieto, integrante de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, informó que el objetivo es asistir a quienes se presentan en los juzgados para conocer la situación de sus expedientes y brindarles apoyo durante el proceso.

La dirigente señaló que las víctimas continúan enfrentando demoras en la tramitación de sus casos, pese a que, según afirmó, presentan pruebas para impulsar las investigaciones.

“Queremos celeridad en los procesos. La ley de saneamiento dura dos años y uno ya pasó. ¿Qué es lo que más se espera?”, declaró.

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Cuestionan la aplicación de la ley

Prieto recordó que la ley que regula el depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles fue promulgada como respuesta al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

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Según explicó, la normativa establece que, si los expedientes no son hallados dentro de un plazo de 10 días, corresponde levantar el embargo. Sin embargo, sostuvo que esa disposición no está siendo aplicada en la práctica.

Otra de las observaciones realizadas por la integrante de la Coordinadora se refiere al trabajo de los defensores públicos. Prieto afirmó que existe una falta de seguimiento de los procesos judiciales, situación que, según indicó, contribuye a prolongar los tiempos de resolución y termina perjudicando a las víctimas.

Asimismo, informó que la organización está recopilando datos sobre las presuntas irregularidades detectadas en distintos juzgados con el objetivo de analizar la presentación de una denuncia penal por presunto incumplimiento de la ley que regula el depósito judicial.

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Brindarán asistencia en el Juzgado de Paz de La Encarnación

Como parte de esta iniciativa, los integrantes de la Coordinadora estarán brindando asistencia y orientación durante la mañana de este jueves en el Juzgado de Paz de La Encarnación, en Asunción, donde atenderán consultas de las personas afectadas por los casos vinculados a la “mafia de los pagarés”.