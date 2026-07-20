Coordinadora de Víctimas anuncian demandas contra empresas

Las víctimas de la denominada Mafia de los Pagarés y Coordinadora que aglomera a los afectados acudieron este lunes al Juzgado de Paz de Luque. Acompañaron la revisión de expedientes y exigieron los avances en las investigaciones. Además anunciaron la intención de plantear demandas en contra de las firmas implicadas.

Durante la actividad, la víctima y asesora de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, Teresa Panne, sostuvo que el principal obstáculo para esclarecer los casos sigue siendo el Poder Judicial.

“Vamos a estar detrás de los jueces. Nuestro peor enemigo es el Poder Judicial, porque los jueces no responden, se niegan a recibir a las víctimas y también a los defensores. Vamos a insistir y acompañar cada proceso tanto en Capital como en el interior del país”, expresó.

Panne señaló además que la revisión de los expedientes se concentra actualmente en un reducido número de magistrados, lo que, a su criterio, dificulta el avance de los casos.

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Indicó que existe una gran cantidad de documentos pendientes de análisis y cuestionó que toda esa carga recaiga sobre un solo juzgado.

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Asimismo, afirmó que en varios procesos ya se solicitaron levantamientos de embargos luego de detectarse presuntas irregularidades.

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Mencionó que existen expedientes vinculados a distintas empresas de cobranza y firmas comerciales, algunos de los cuales incluso no fueron ubicados durante las verificaciones.

La representante de las víctimas anunció que, con el acompañamiento de la Comisión Especial del Senado, preparan demandas colectivas e individues, además de demandas penales contra empresas involucradas en los casos.

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“Estamos llenando los formularios para promover las acciones judiciales. Buscamos el resarcimiento económico para las víctimas, porque muchas quedaron completamente destruidas”, arguyó.

Refirió, además, que ,“hubo personas que tuvieron que abandonar el país, familias que se desintegraron y, lamentablemente, tenemos contabilizados 27 casos de personas que llegaron al punto del suicidio. Estas empresas atentaron contra la vida y la tranquilidad de miles de familias”, manifestó.