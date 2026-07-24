El crudo relato de un enfermero del HNI: “Nos duele atenderlos así”

Gremios de enfermería se manifiestan frente al Ministerio de Salud para exigir nombramientos, desprecarización laboral, nivelación salarial y mejores condiciones para el sistema público. Entre ellos se encontraban trabajadores del Hospital Nacional de Itauguá, quienes a diario deben sobrellevar múltiples carencias.

El enfermero David Alvarenga relató a través de sus redes que la situación es insostenible. “Nos duele atenderlos así, pero ya no abastecemos”, relató.

Con una foto del pasillo de Urgencia de Adultos totalmente abarrotado de pacientes, relató que cada enfermero debe atender a 12 pacientes críticos, sin insumos básicos y expuestos a la inseguridad. “Si las cosas se nos escapan de las manos, no es negligencia: es resultado de una sobrecarga laboral inhumana. Amamos nuestra profesión, pero el sistema nos está destruyendo la salud física y mental”, enfatizó.

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¿Por qué protestaron ayer?

El personal de enfermería se movilizó masivamente ayer frente al Ministerio de Salud. Con un video de la protesta, el enfermero expresó que decidieron salir porque “conocemos sus dolores, sus angustias y, sobre todo, la injusticia que sufren cuando la salud deja de ser un derecho y se convierte en una odisea”.

Agregó que sufren a diario al ver a los pacientes haciendo polladas para comprar medicamentos que deberían estar en las farmacias de los hospitales.

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“Nos indigna ver la falta de camas, la escasez de insumos y el cansancio de un pueblo que merece una atención digna y de calidad. Nosotros también sufrimos esa realidad, batallamos día a día con recursos limitados, doble turno y la impotencia de querer dar más cuando el sistema nos frena”, manifestó.

Agregó que, a pesar de todo ello, por vocación siguen firmes para defender la vida de los pacientes. Finalmente, hizo énfasis en que lo que exigen a las autoridades es la inversión real que la salud pública necesita.

“Cuidar a quien cuida y garantizar insumos, infraestructura y salarios dignos no es un favor, ¡es un deber con la nación!“, sentenció.