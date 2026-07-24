Essap reactiva pozos artesianos para evitar que Villarrica vuelva a quedar sin agua por cortes de energía.

Tras los reiterados cortes de electricidad que dejaron sin servicio de agua potable a Villarrica y otras ciudades abastecidas por la planta de tratamiento de Yataity, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) impulsa un plan de contingencia basado en la reactivación de seis pozos artesianos distribuidos en distintos puntos de la capital guaireña.

La medida busca garantizar el suministro de agua potable a la población en caso de que nuevas interrupciones del servicio eléctrico vuelvan a afectar el funcionamiento de la planta de tratamiento, situación que recientemente dejó durante varias horas sin agua a miles de usuarios.

Como parte de este plan, el intendente de Villarrica, Ovidio Cuevas, y el administrador local de la Essap, Pablo Martínez, mantuvieron una reunión con directivos de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa), con el propósito de coordinar la reconexión del suministro eléctrico a los pozos que actualmente permanecen fuera de servicio.

Según explicó Martínez, el objetivo no responde a una falla actual en la planta de tratamiento, sino a la necesidad de contar con un mecanismo alternativo que permita mantener el abastecimiento cuando se produzcan eventuales cortes de energía eléctrica.

El administrador recordó que durante el último episodio de interrupción del suministro eléctrico la planta de tratamiento quedó sin posibilidad de operar, lo que provocó que tanto Villarrica como las localidades de Yataity y Mbocayaty permanecieran sin agua durante gran parte del viernes y sábado. “Estamos haciendo un plan de contingencia para que, en caso de corte de energía en la planta de tratamiento, podamos disponer de estos pozos y conectarlos directamente a la red de distribución”, manifestó.

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Martínez señaló que actualmente existen seis pozos artesianos distribuidos en distintos sectores de la ciudad, aunque solamente dos se encuentran en condiciones de operar. Los cuatro restantes requieren principalmente la restitución del suministro eléctrico para volver a entrar en funcionamiento. Asimismo, indicó que la Gobernación del Guairá asumirá los costos necesarios para concretar la reactivación de los pozos, una vez que se complete la reposición de la energía eléctrica en cada uno de ellos.

De acuerdo con un informe interno de la Essap, fechado el 20 de julio de 2026 y remitido al intendente municipal, el pozo ubicado en el predio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villarrica ya se encuentra operativo y funcionando normalmente.

También permanece en servicio el pozo del barrio San Blas, aunque requiere trabajos de mantenimiento general tanto en la parte eléctrica como en la motobomba para asegurar su funcionamiento a largo plazo.

En tanto, los pozos instalados en el Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Profesional de Villarrica, la Plaza Silvio Pettirossi, el sector de Paso Pé y el Parque del Guairá permanecen fuera de servicio debido a la falta de energía eléctrica, situación que motivó las gestiones con Clyfsa para la reconexión de los medidores retirados en años anteriores.

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En el caso específico del pozo ubicado en Paso Pé, además de la reconexión eléctrica, el informe técnico menciona la necesidad de reemplazar la bomba para que pueda volver a operar normalmente.

Una vez rehabilitados, estos pozos podrán inyectar agua directamente a la red de distribución de Villarrica, permitiendo sostener el abastecimiento mientras la planta de tratamiento permanezca fuera de servicio por eventuales fallas eléctricas.

Desde la administración local de la Essap señalaron que la intención es dejar completamente operativo este sistema de respaldo antes del verano, época en la que aumenta considerablemente el consumo de agua potable y cualquier interrupción del servicio tiene un mayor impacto sobre la población.