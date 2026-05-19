Concepción: la Essap realiza la adecuación de redes de alcantarillado sanitario y de distribución de agua

Después de numerosos reclamos realizados por usuarios y autoridades municipales, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) realiza obras de mejora en distintas zonas de la capital departamental. La falta de agua y el colapso del alcantarillado sanitario eran motivo de constantes denuncias.

Los ediles remitieron numerosas notas al presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, quien no respondió los escritos. Tampoco los había recibido cuando los concejales municipales concurrieron a su oficina en Asunción.

Las autoridades y ciudadanos reclaman la contratación o el nombramiento de funcionarios operativos —cuadrilleros— para resolver los problemas que aquejan a los usuarios.

No se irán antes de culminar las obras

El gerente de las regionales de la Essap, Juan Celso López, asistió este martes a la sesión de la Junta Municipal, durante la cual explicó los trabajos que se realizan en la ciudad.

“La Essap vino con todo el equipo técnico para solucionar los inconvenientes”, aseguró.

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“No vinimos con promesas, vinimos a dar soluciones; no nos vamos a ir hasta que no se solucionen todos los inconvenientes que reclama la ciudadanía”, afirmó López.

Informó que una cuadrilla venida de Asunción está trabajando en los puntos críticos de Concepción.

Se realizaron trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y actualmente en las redes de distribución de agua y en la red de alcantarillado sanitario, precisó el funcionario.

Ausencia del presidente

En la tarde de ayer, lunes, el presidente de la Essap, Luis Fernando Bernal, prometió que estaría en la sesión extraordinaria de la Junta Municipal que se realizó frente a la planta de tratamiento de la aguatera estatal. Sin embargo, se excusó diciendo —mediante una videollamada— que el avión en el que iba a viajar no podía despegar de Asunción por cuestiones climáticas.

Dijo que estaría hoy, martes, en la sede de la Junta Municipal, donde tampoco apareció. Esta vez su excusa fue que debía mantener una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, sobre los reclamos realizados por los usuarios de la Essap en Concepción, según criticaron ediles en el pleno de la Junta.

Estas ausencias generaron la molestia de los ciudadanos y de algunos concejales municipales, quienes pidieron nuevamente que el titular de la Essap vaya a Concepción.