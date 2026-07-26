Caacupé: “La fe es un tesoro que no puede quedar relegado”, expresa sacerdote

El presbítero Agustín Martens afirmó que la fe constituye "una perla de gran valor", un bien que acompaña a las personas durante toda su vida y que forma parte de la identidad del pueblo paraguayo. Señaló que la devoción a la Virgen de Caacupé representa una riqueza espiritual que permanece en el corazón de quienes, por distintos motivos, deben alejarse de su tierra.

El religioso integró la delegación de compatriotas misioneros residentes en Argentina que visitó el país y tuvo el privilegio de celebrar la tradicional misa dominical de las 07:00 en la Basílica Santuario de Caacupé.

Al inicio de su reflexión recordó que uno de sus mayores deseos al llegar a Paraguay fue visitar la casa de la Virgen de Caacupé, porque entendía que ese santuario era un lugar donde los creyentes renuevan sus fuerzas y encuentran esperanza. Indicó que muchas personas, aun viviendo en el extranjero, conservan ese vínculo con la Virgen y con la fe recibida desde la infancia.

“La fe es un tesoro que no puede quedar relegado por el ritmo de la vida”, resaltó.

Tomando como referencia el Evangelio de la “Perla de gran valor”, el presbítero Martens explicó que la fe no puede medirse con criterios materiales, ya que existen bienes que el dinero nunca podrá reemplazar. Expresó que, cuando la vida enfrenta situaciones difíciles, las personas descubren que la verdadera fortaleza no proviene de las riquezas, sino de la confianza en Dios.

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Expresó que muchas veces el ser humano dedica gran parte de su vida a conseguir bienes materiales, pero, cuando llega la enfermedad, una crisis familiar o la pérdida de un ser querido, comprende que daría todo por recuperar la paz, el consuelo y la esperanza que ofrece la fe.

“La fe es una riqueza muy importante del Paraguay, una riqueza muy grande de nuestros pueblos”, expresó durante la homilía.

Añadió que esa fe suele resurgir con fuerza cuando las personas atraviesan momentos de sufrimiento, aunque insistió en que no debería recordarse únicamente en las dificultades, sino ocupar un lugar permanente en la vida cotidiana.

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Transmitir valores

El sacerdote también dedicó parte de su mensaje a reflexionar sobre el papel de las familias en la transmisión de los valores cristianos. Recordó que fueron los padres y, especialmente, los abuelos quienes enseñaron a muchas generaciones a rezar y confiar en Dios, dejando un legado que hoy corre el riesgo de debilitarse.

Martens reconoció que actualmente transmitir la fe resulta más complejo debido al ritmo acelerado de la vida, el exceso de actividades y el uso constante de los teléfonos celulares y otras tecnologías, factores que reducen los espacios de diálogo y encuentro dentro de las familias. No obstante, aclaró que esas dificultades no deben convertirse en una excusa para dejar de hablar de Dios o renunciar a compartir el Evangelio con los hijos.

Asimismo, invitó a los presentes a preguntarse qué están dispuestos a dejar de lado para devolver a la fe el lugar central que merece. Señaló que, en ocasiones, es necesario renunciar a ciertas distracciones, dedicar más tiempo a la vida espiritual y recuperar el encuentro con Dios para fortalecer la esperanza.

Finalmente, el sacerdote encomendó a los fieles a la protección de la Virgen de Caacupé y los animó a recuperar el entusiasmo por vivir y anunciar la fe.

“La fe es un tesoro que no puede quedar relegado por el ritmo de la vida”, reiteró, al exhortar a que ese patrimonio espiritual continúe transmitiéndose de generación en generación mediante el testimonio, la oración y el compromiso cotidiano con los valores del Evangelio.

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