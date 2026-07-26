Día de los abuelos: causas de violación del deber de cuidado crecen 25% y encienden alertas

En el marco conmemorativo del Día de los Abuelos, el Ministerio Público lanzó una fuerte alerta ante el aumento sostenido de las causas ingresadas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados, tipificado en el artículo 227 del Código Penal.

Entre los años 2023 y 2025, los expedientes judiciales pasaron de 620 a 775, lo que representa un incremento porcentual del 25 %.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Dirección de Planificación de la institución, esta problemática afecta de forma desproporcionada a personas adultas mayores y con discapacidad dentro de su propio entorno privado.

Radiografía estadística (2023 - 2025)

Aumento general: +25% en el ingreso de causas a nivel nacional.

Ámbito de ocurrencia: El 96 % de los hechos analizados en 2025 ocurrieron dentro de la propia vivienda.

Vínculo del agresor: En el 83 % de los casos, los presuntos responsables fueron los hijos de las víctimas.

Distribución territorial: El departamento Central concentró el 50% de las causas, seguido por Asunción y Alto Paraná.

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El estudio muestral de la Dirección de Planificación correspondiente a 2025 detalla que el 82 % de las víctimas fueron personas adultas mayores, un 9 % adultos mayores con discapacidad y otro 9 % personas con discapacidad.

Esto confirma que la franja etaria avanzada y las condiciones de dependencia son los principales factores de exposición al riesgo.

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En cuanto a la distribución por género, se registra una ligera mayor incidencia en hombres: en 2025 representaron el 55 % de los casos, una tendencia similar a la de 2023 (59 %).

No obstante, el dato más alarmante se encuentra en el salto proporcional del grupo etario de 80 a 89 años, el cual pasó de representar el 9 % en 2023 al 33 % en 2025, evidenciando que la dependencia funcional propia de edades muy avanzadas incrementa marcadamente la vulnerabilidad frente al abandono u omisión.

Una violencia que permanece en el hogar

El hecho de que el 96 % de los casos ocurran en el hogar demuestra cómo esta forma de violencia intrafamiliar se refugia en la privacidad, donde la dependencia física, económica o emocional dificulta enormemente que las víctimas o terceros detecten la situación y soliciten ayuda oportunamente.

Asimismo, el informe expone que en el 94 % de las causas se identificaron situaciones de abandono.

Las consecuencias más frecuentes reportadas en 2025 fueron:

Privación de recursos económicos (65% de los casos), afectando la compra de alimentos básicos y medicamentos. Deterioro físico severo (32% de los casos).

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Un dato paradójico y revelador del informe es que, si bien el 83 % de los presuntos responsables en 2025 fueron los hijos de las víctimas, simultáneamente el 85 % de las denuncias fueron presentadas por familiares cercanos.

Esto demuestra que, aunque el entorno familiar es el escenario principal donde se consuma el delito, también constituye la vía primordial para su detección temprana y la activación de los mecanismos de protección estatal.

Ante el incremento de las causas del artículo 227 del Código Penal, las autoridades recuerdan la urgencia de fortalecer las redes de apoyo comunitario, promover la cultura del cuidado y denunciar de forma oportuna cualquier vulneración de derechos para garantizar una vejez digna, segura y protegida.