Día de los Abuelos: ¿por qué se celebra el 26 de julio?

Cada 26 de julio, diversos países de Latinoamérica y Europa conmemoran el Día de los Abuelos, mismo día que coincide en el calendario litúrgico católico con la festividad de San Joaquín y Santa Ana.

Según la tradición cristiana, estos santos son reconocidos como los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús de Nazaret.

Esta coincidencia dotó un valor simbólico profundo al día, centrado en la transmisión entre generaciones.

El origen de esta celebración en el ámbito civil cobra impulso formal a finales de la década de 1990, cuando la ONG Mensajeros de la Paz, fundada en España por el padre Ángel García Rodríguez en 1962, impulsó en 1998 la institucionalización de este día para complementar las celebraciones del Día de la Madre y del Día del Padre, visibilizando el rol indispensable que cumplen los abuelos dentro del núcleo familiar.

Lea más: Violación del deber de cuidado a adultos mayores: cuánto aumentó y quiénes son los más denunciados

El refuerzo del Papa Francisco para el Día de los Abuelos

Por su parte, la Iglesia Católica reforzó esta visión en el año 2021, cuando el Papa Francisco estableció la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, fijada para el cuarto domingo de julio, en las cercanías de la festividad de San Joaquín y Santa Ana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los comunicados oficiales del Vaticano, el objetivo central de esta iniciativa es combatir la “cultura del descarte” y promover un diálogo activo entre jóvenes y ancianos.

En el contexto sudamericano y de acuerdo con análisis demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Paraguay, la figura de los abuelos cumple una función social que va más allá del acompañamiento afectivo.

En miles de hogares, las abuelas y abuelos asumen la crianza cotidiana de sus nietos, facilitando la inserción laboral de los padres y sosteniendo la economía doméstica informal.

Lea más: ¿Tenés un adulto mayor en casa? Estas señales no deben ignorarse

Situación de los abuelos en Paraguay

Asimismo, referentes de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) destacan que la presencia de los abuelos en el hogar es un factor determinante para la preservación de la identidad cultural y oral, como la transmisión del idioma guaraní, las tradiciones gastronómicas y el conocimiento histórico comunitario.

Sin embargo, organismos de derechos humanos y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierten que la conmemoración también debe servir como un llamado de atención sobre los desafíos que enfrenta este sector.

La falta de acceso equitativo a servicios de salud de calidad, las jubilaciones insuficientes y el aislamiento social son problemáticas persistentes que afectan a la vejez en la región.

Estudios divulgados por la Asociación Americana de Psicología (APA) afirman que el contacto intergeneracional continuo genera beneficios mutuos comprobados.

Lea más: Conforman el Consejo Departamental de Adultos Mayores de Ñeembucú

Los beneficios de celebrar el Día de los Abuelos

En los niños y jóvenes fomenta la empatía y reduce los prejuicios asociados al envejecimiento, mientras que en las personas mayores previene el deterioro cognitivo prematuro y disminuye considerablemente los índices de depresión.

Sin embargo, tanto la Iglesia Católica, como las organizaciones civiles insisten en que celebrar el Día de los Abuelos no debe limitarse a una felicitación de calendario o un acto meramente comercial.

Como señalan los expertos en gerontología, la fecha exige un compromiso colectivo orientado a garantizar una vejez digna, con políticas públicas efectivas de cuidado, integración comunitaria y el reconocimiento constante al legado histórico y humano de nuestros mayores.