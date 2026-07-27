“Andariega”: un libro ilustrado rememora la historia de la fundación y las siete mudanzas de Villarrica

Con una propuesta que combina investigación histórica e ilustraciones originales, las autoras guaireñas María Sol Arrúa y Ana Liz Resquín presentaron “Andariega: Villa Rica del Espíritu Santo, Fundación y Mudanzas Ilustradas”, una obra que reconstruye el origen y los siete asentamientos de la capital del Guairá con un enfoque didáctico pensado para públicos de todas las edades.

La publicación es fruto de dos años de investigación desarrollados por la escritora María Sol Arrúa y la profesora y artista plástica Ana Liz Resquín, quienes combinaron el rigor histórico con un enfoque visual para acercar el pasado de la ciudad a un público amplio.

Basado en documentos del Archivo Nacional de Asunción, el material reconstruye el proceso de fundación de Villa Rica del Espíritu Santo en 1570 y relata las seis mudanzas que dieron origen a sus siete asentamientos durante los primeros 113 años de existencia. Arrúa explicó que el proyecto surgió como un aporte al acervo histórico de la ciudad, coincidiendo con los 456 años de su fundación, con el propósito de preservar un episodio único de la historia paraguaya.

La autora destacó que uno de los principales objetivos fue convertir la obra en una herramienta accesible para todo tipo de público, incluso para quienes aún no saben leer. En ese sentido, señaló que las ilustraciones realizadas íntegramente por Ana Liz Resquín cumplen un papel fundamental, ya que permiten que niños y personas no lectoras comprendan visualmente el recorrido histórico de la ciudad.

“Queríamos que un niño pudiera abrir el libro y entender, a través de las imágenes, cómo fue esa travesía de Villarrica”, expresó Arrúa durante la presentación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Turismo interno: Lo que ofrece la ciudad andariega para este finde largo

Además de narrar las mudanzas, la obra explica el origen del nombre “Villa Rica del Espíritu Santo”. Según relató la escritora, el fundador bautizó así a la ciudad porque su creación coincidió con la celebración de Pentecostés en 1570.

El lanzamiento estuvo acompañado de diversas expresiones artísticas. La apertura estuvo a cargo del cantautor Ignacio Paredes, quien interpretó una composición dedicada a Villarrica, mientras que las autoras compartieron con el público detalles sobre la investigación y el proceso creativo de la publicación.

La jornada concluyó con una presentación musical de Tatiana Resquín, acompañada por arpa paraguaya y un elenco de bailarinas, en un cierre que reunió arte, música e historia en homenaje a la capital guaireña.

Lea más: Feria del Libro Caaguazú Lee 2026 ofrecerá cuatro días de literatura, ciencia, arte y tecnología

Las autoras esperan que el material se convierta en una herramienta educativa para escuelas, familias e instituciones culturales, promoviendo el conocimiento de uno de los episodios más singulares de la historia paraguaya.

“Andariega: Villa Rica del Espíritu Santo, Fundación y Mudanzas Ilustradas” ya se encuentra disponible a un precio de G. 120.000 en Alma Nómada Café Bistró, Aremi Tienda de Recuerdos y las sucursales de Supermercados Herrero.