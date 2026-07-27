Juez ordena que el JEM publique resoluciones firmadas por el exsenador Rivas

El exsenador colorado cartista Hernán Rivas actualmente enfrenta juicio por ser acusado de producción mediata y uso de un título universitario de abogado de contenido falso, el cual utilizó para ser representante primero de la Cámara de Diputados y luego de la Cámara de Senadore ante el JEM, ya que era un requisito.

El exlegislador, expulsado del Senado por esta causa, incluso presidió el órgano extrapoder que se encarga de juzgar a jueces y fiscales, emitiendo resoluciones que terminaron con la destitución de varios magistrados.

Ante esta situación, el abogado Federico Legal realizó pedidos de acceso a la información pública sobre todas las resoluciones emitidas durante el periodo que Rivas integró el JEM; sin embargo, los mismos nunca fueron contestados, por lo que recurrieron a la justicia solicitando un amparo para acceder a los documentos.

Finalmente, hoy el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8° Turno de la Capital, Walter Raúl Mendoza Orué, resolvió hacer lugar a este pedido y estableció un plazo de 15 días para que la institución responda al mismo, obligando al JEM a entregar estos documentos al requiriente.

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“Hacer lugar a la acción de acceso a la información pública promovida por el abogado Federico Andrés Legal contra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y en consecuencia la parte accionada deberá entregar en soporte papel o electrónico y hacer pública la información que se requiriera mediante a la solitud No. 102167 a través del Portal Unificado de Acceso a la Información Pública el 26 de abril del 2026, en el plazo de 15 (quince) días hábiles, debiendo antes de hacer entrega y hacer pública copia de la información solicitada”, indica la resolución.

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Juez pide cuidar información privada

Además de hacer pública la información, el juez solicita que en caso de considerar que la información afecta el derecho a la intimidad, la dignidad e imagen privada de terceras personas, se debe tachar toda alusión a datos personales que se refieran a aspectos de la vida privada de las mismas que no guarden relación directa con funciones públicas.

Según consta en la misma resolución, cuando Legal realizó el pedido, el JEM denegó esta información específica argumentando que los dictámenes son meros “pareceres” de gestión interna, no vinculantes, y que no constituyen resoluciones que sienten estado.

También alegó que ya había entregado otra información solicitada, como currículums y nómina de asesores, y que los dictámenes, al ser opiniones consultivas internas, no estaban sujetos a la obligatoriedad de entrega según su interpretación de la Ley N° 5282/14.

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El juez, por su parte, determinó que el derecho a la información es un derecho humano fundamental y natural, protegido por la Constitución Nacional y tratados internacionales y que bajo el principio de máxima publicidad, toda información en poder del Estado es pública, a menos que una ley expresa declare su reserva o secreto.

Es decir, el juez concluyó que los dictámenes, al servir de sustento a las decisiones administrativas, forman parte de la actuación pública y no existe ninguna ley que los excluya del conocimiento ciudadano.

Periodo de Hernán Rivas como juez de jueces

Hernán Rivas ocupó el JEM durante un total aproximado de 3 años y 4 meses repartidos en dos etapas institucionales distintas. Durante su periodo como diputado, ocupó el cargo desde el 3 de julio de 2020 hasta mediados de 2023.

Durante su segundo periodo, ya nombrado como representante de la Cámara de Senadores, integró el órgano desde el 6 de julio de 2023 hasta octubre de 2023, fecha en que solicitó permiso formal al cuerpo legislativo ante los cuestionamientos por las sospechas de que su título de abogado era falso.

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Durante esta etapa, además, fue electo unánimemente como presidente del JEM el 10 de julio de 2023, cargo que ejerció de forma breve hasta renunciar a la titularidad el 2 de agosto de 2023.