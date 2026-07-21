Polémica en el MEC: representante en la Unesco tiene título de la Universidad Sudamericana

Un llamativo dato vuelve a poner el foco sobre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Universidad Sudamericana, criticada institución de gestión privada que emitió el título de abogado “mau” al exsenador Hernán Rivas. El exparlamentario está acusado justamente de supuesta elaboración mediata y uso de un título universitario de contenido presuntamente falso.

El hecho es que Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación en el MEC, ostenta su título de Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Sudamericana, al igual que el exsenador colorado cartista y una larga lista de políticos que tienen dudosos cartones de egreso de la misma casa de estudios.

Según los datos de la página de registro de títulos del MEC, su diploma universitario en Administración de Empresas tiene fecha del 24 de abril del 2014, mediante la resolución N° 845.

La situación está generando indignación entre altos funcionarios técnicos de la cartera educativa, considerando las numerosas denuncias de emisión de documentos universitarios apócrifos, que involucran a esta casa de altos estudios y a otras de gestión privada. “Indignante es que sea la representante del MEC ante la Unesco y encargada de todos los convenios”, manifestó una funcionaria en referencia a su diploma, en contacto con ABC.

El MEC en la vitrina internacional: las funciones de la representante ante Unesco

Según el organigrama del MEC, la dirección general de Cooperación, a cargo de Rossana Ortiz, “es el órgano responsable de construir y fortalecer alianzas estratégicas, articular y promover la cooperación nacional e internacional y la unidad de la gestión en la implementación de la política educativa. Coordina con otras dependencias del Ministerio la participación y representación institucional en el ámbito internacional”.

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Además, Ortiz ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CNC Unesco Paraguay).

Sus funciones como secretaria general de la Unesco, deberían ser, entre otras, coordinar los programas de los diferentes sectores como la educación, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas y naturales, cultura, comunicación e información.

Otra crítica hacia Ortiz es que tiene a toda su familia en el MEC. Su hermana Natalia Ortiz, fue “premiada” por el ministro de Educación, Luis Ramírez, luego de haber sido desvinculada de su cargo como directora de Universidades, en el marco de las investigaciones por los diplomas falsos. Actualmente es directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior. Mantiene todos sus beneficios salariales.

Representante ante la Unesco y organizadora de mitines partidarios

Rossana Ortiz también había sido denunciada por sus compañeros de trabajo por organizar mitines partidarios para Romina Medina (ANR-cartista), ex candidata a concejal por Asunción y esposa del jefe de Gabinete del MEC, Aníbal Zapattini.

Según los reclamos, los funcionarios eran presionados por las autoridades educativas para participar de este tipo de mitines. El 1 de junio, la directora general de Cooperación organizó uno de estos eventos en su propia casa, con la participación de varios directoras y directores del MEC. Además, estaban su hermana Natalia y su hija, Gabriela Rivaldi Ortiz, quien ocupa un cargo de jefatura en la cartera educativa.

Supuestamente, los funcionarios eran amenazados por directores y jefes de nivel para participar de los actos partidarios. Finalmente, esta estrategia no alcanzó y la pre candidata no quedó en la lista para competir en las municipales de octubre.

Antecedentes entre la Universidad Sudamericana y el MEC

Desde el inicio de su gestión al frente del MEC, el 16 de agosto del 2023, y hasta el 8 de mayo de este año, es decir, durante casi 3 años, el ministro de Educación, Luis Ramírez, tuvo como su asesor jurídico externo en el MEC y en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a Hermann Weisensee, exasesor jurídico y exrector de la Universidad Sudamericana.

Weisensee defendió en reiteradas ocasiones el título de abogado de Hernán Rivas, pese a que la propia Justicia acusó al exparlamentario por el dudoso diploma universitario.

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Además de Rivas, las sospechas sobre la legalidad o no de los títulos pesan sobre el diputado Yamil Esgaib, cuyo título en Administración de Empresas de la Sudamericana data del 2016 y su hijo, el concejal de Asunción Nasser Esgaib, con título de la Sudamericana pero en Derecho, del 2013. El título de Rossana Ortiz es de 2014.