Lula no tuvo en cuenta ocupación de Brasil en territorios en disputa y guerra de Uruguay, dice historiador

Durante un acto político el pasado viernes en Sao Paulo, el presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva atribuyó a Paraguay la culpa del estallido de la Guerra de la Triple Alianza, que tuvo lugar entre 1864 y 1870 y que enfrentó a Paraguay contra una coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, dijo Da Silva en un discurso en el que buscaba justificar el gasto militar, en medio de la campaña previa a las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula buscará la reelección. El mandatario hizo referencia al conflicto por la arribada de tropas paraguayas en Mato Grosso do Sul en diciembre de 1864.

Esta guerra es considerada además como un genocidio por muchos historiadores, porque exterminó a más de la mitad de la población del Paraguay, destruyó su modelo de desarrollo autónomo y diezmó a casi la totalidad de los hombres adultos.

Se calcula que Paraguay pasó de tener cerca de 500.000 habitantes a unos 116.000 sobrevivientes tras el conflicto, además de que más del 50% y hasta el 90% de la población masculina fue aniquilada dejando una proporción extrema de cuatro mujeres por cada varón.

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Para el historiador Claudio Velázquez, el presidente de Brasil no tuvo en cuenta otros antecedentes importantes del conflicto bélico, como la guerra civil de Uruguay, la intervención del entonces Imperio del Brasil y la ocupación de los territorios en conflicto en Mato Grosso do Sul.

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Lo que Lula no tuvo en cuenta, según historiador

Para Velázquez, en ningún momento hay que pensar a Paraguay como agresor belicoso en este conflicto, ya que de acuerdo a un documento oficial del Congreso Nacional Paraguayo, la Guerra de la Triple Alianza se inicia el 12 de octubre de 1864, con la invasión brasilera en la guerra civil del Uruguay.

“Después va a extenderse hasta enero en un primer momento cuando muere el jefe Leandro Gómez en Paysandú y bueno, después finalmente se toma Montevideo. Todos esos entretelones tienen que ser considerados y no mirar solamente la invasión de Mato Grosso que el Paraguay hace de manera reaccionaria a esta ocupación brasilera que se da en Montevideo”, puntualizó.

Recordó también que la supuesta “invasión de Paraguay” se dio como antecedente de la guerra, ya que el conflicto en este territorio se dio porque Brasil tenía una política de ocupar ciertos territorios en disputas, entre ellos, Mato Grosso do Sul.

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Una evidencia de ello es la misión del teniente paraguayo Pedro Pereira que en los años 1862 y 1863, en la que constató fuertes militares que eran fundados en territorios declarados por ambos países (Paraguay y Brasil) como territorios en litigio. Estas ocupaciones se consideraban también como agresiones de Brasil, detalló.

“Tirar el 100% de la culpa al Paraguay de lo que fue el inicio de la guerra de Triple Alianza totalmente, hasta yo diría descabellado, siendo que hay un montón de antecedentes en donde el Brasil juega un papel muy preponderante y muy responsable también y todo eso sin entrar a considerar todo lo que pasó en la guerra y todos los crímenes de guerra justamente acontecieron”, recordó.

Historiadores brasileños apuestan por el revisionismo histórico

Consultado sobre las declaraciones del senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Eduardo Nakayama, quien sostuvo que Lula se refirió así al Paraguay porque en el sistema de educación de Brasil se enseña que Paraguay fue el causante de la guerra, respondió que hoy, en conversaciones con académicos brasileros, aclaran que esa situación gradualmente está teniendo actualizaciones y hay cierta apertura de dejar de mostrar al Paraguay como responsable del conflicto.

“Sí hoy uno analiza, digamos, los materiales de lectura de los centros educativos, va a encontrar como hay cierta apertura a esa versión que se tenía en los años 80, donde se responsabilizaba totalmente al Paraguay. Es algo que va, digamos, de a poco actualizándose y bueno, ya se van introduciendo las diferentes versiones. Eso ya con mira, digamos, a dejar esa versión donde, como mencioné anteriormente, el Paraguay era 100% responsable de esta situación”, precisó.

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Si bien mencionó que para muchos las declaraciones de Lula fueron una “bofetada”, lo que golpeó mucho es que cuando era presidente de Paraguay Federico Franco, hubo un encuentro con el actual mandatario del Brasil en el que pidió disculpas por lo que aconteció en la guerra de la Triple Alianza e incluso se comprometió a hacer los términos para la devolución del cañón cristiano.

Dicho cañón fue erigido a partir de la fundación de campanas de iglesia y fue usado en la campaña de Humaitá hasta 1867. Actualmente el mismo está en Río de Janeiro, en el Museo Imperial, junto a otros cañones paraguayos, pero para concretar la devolución de los mismos, es necesaria una ley del congreso brasileño, que incluso en su anterior periodo, el propio Lula impulsó su devolución, pero que quedó en la nada.

Agregó que la devolución del mismo no se concreta, ya que el Brasil acusa a Paraguay de tener el buque Ananbaí, hoy llamado Amambay en nuestro país y que está en Vapor Cué, tomado en Mato Grosso en un combate naval en el río San Lorenzo.

Devolución de documentos de Piribebuy

Incluso los documentos robados de la batalla de Piribebuy del 12 de agosto de 1869 ya fueron devueltos, con miras a la firma del tratado de Tehuacán en la década del 70 y hoy se encuentran en el Archivo Nacional de Asunción y forman parte de la colección Río Branco, según refirió el historiador.

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Lamentó y criticó al gobierno de Santiago Peña que hasta ahora no hizo declaración alguna pidiendo al mandatario brasileño que haga una aclaración sobre sus dichos e incluso un pedido de disculpas.

“Lo que no hizo todavía el Brasil fue la desclasificación de sus archivos de ese periodo, eso es algo fundamental, no solo para los investigadores de historia, sino para todos los ciudadanos, porque hay documentos fundamentales que tienen que pasar a perder la categoría de clasificados y hacer públicos. En esos documentos perfectamente se pueden tener conocimiento de actividades de espionaje o actividades clandestinas que ejercían de repente Itamarati y también otros funcionarios del imperio que van a ayudar un poco más a profundizar cosas que hasta hoy necesitamos definir”, afirmó.

Posterior a la guerra, recordó que hubo otros incidentes con Brasil, como la invasión de Puerto Renato, de Saltos del Guairá en 1965, cuando toda una delegación paraguaya fue apresada por fuerzas militares y se estuvo a punto de entrar en un conflicto con el Brasil nuevamente.

“Fue un ambiente muy tenso. Brasil prácticamente reclamaba el 100% de los Saltos del Guairá como suyos y bueno, el Paraguay aprovechó lo que fue la guerra fría para poner en la mesa a Estados Unidos y que Estados Unidos diga, ‘bueno, siéntense a dialogar y a repartir correctamente los límites’, y eso atajó cualquier ambición imperial, digamos, del Brasil”, explicó.