Silencio sobre Lula: Cancillería sí reclamó al embajador francés por decir que Peña “viaja mucho”

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó el jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Lula, agregó: “Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

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Las polémicas expresiones de Lula da Silva sobre la Guerra contra la Triple Alianza, conflicto bélico que Paraguay enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay por largos cinco años (1862-1870). Esta conflagración casi aniquiló al país, tanto en población y como materialmente.

Silencio de la Cancillería

Desde el viernes pasado, la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se mantiene en silencio respecto a las declaraciones de Lula da Silva. Hoy el presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR-HC), publicó en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño relacionadas a la Guerra contra la Triple Alianza.

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Hasta el momento la Cancillería nacional no reaccionó y se desconoce si convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio de Carvalho, para expresar el malestar del Gobierno paraguayo. Es lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una medida más drástica es que el gobierno paraguayo llame a consultas al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.

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Diplomacia sólida y de principios

En su último informe de gestión ante el Congreso, el 1 de julio de este año, el presidente Santiago Peña dijo que su diplomacia “pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”. Señaló, además, que “ser un jugador de clase mundial” exige una política exterior “sólida y de principios”. Sin embargo, parlamentarios cuestionaron la doble moral del Gobierno y de “bajarse rápido los pantalones” en la polémica Celeste Amarilla y Kylian Mbappé.

“Bajo mi Gobierno, el Paraguay dejó de ser un país de la periferia para situarse en el epicentro de las relaciones diplomáticas. Me ha impresionado la frase del gran poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, quien ya en 1946 reclamaba que debía ”abolirse en el futuro la diplomacia de la cobardía". Eso es lo que hicimos: abandonamos ladiplomacia tímida por una que pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”, expresó Peña, ante el Congreso.

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Reacción de legisladores

El presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, reaccionó hoy y manifestó que las expresiones de Lula da Silva “han generado una profunda reacción en el Paraguay” y añadió que “cuando (la Guerra de la Triple Alianza es evocada) por la máxima autoridad de un Estado hermano, esperamos que se lo haga con el respeto y la sensibilidad que merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay”.

También se manifestó en redes, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC).

Asimismo, legisladores del PLRA, como Celeste Amarilla y Ever Villalba, e historiadores paraguayos han cuestionado las expresiones del presidente brasileño y señalado que la guerra no comenzó por ambiciones expansionistas de Paraguay, sino como una reacción del Gobierno paraguayo de esa época ante una intervención militar del Imperio de Brasil en Uruguay.

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Reclamo al embajador de Francia

El 4 de junio del año pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) convocó al embajador de Francia en Paraguay, Pierre Christian Soccoja., luego de que el diplomático extranjero haya mencionado que el presidente Santiago Peña “viaja mucho”.

“Todavía estamos esperando una respuesta… como se sabe el presidente (Santiago Peña) viaja mucho en este momento… entonces no sabemos más. Esperamos que cuando regrese de la India conteste (de manera) más precisa”, dijo en su momento el diplomático europeo.

En esa ocasión, el embajador de Francia hizo referencia a que Paraguay aún no contestó oficialmente a la invitación del presidente francés, Emmanuel Macron, para participar de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC 3), que se llevará a cabo en Niza, Francia.

Luego de esto, la Cancillería confirmó que el diplomático fue convocado para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores sustituto, Miguel Aranda, “para conversar sobre sus últimas declaraciones y la necesidad de mantener una correcta comunicación entre ambos países”, según mencionan en su portal oficial.

Conforme al artículo publicado en el Ministerio, el funcionario le señaló que “hechos como estos no contribuyen al buen relacionamiento”.

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Además, le indicó que “cualquier inquietud concerniente a cuestiones bilaterales debe ser canalizada institucionalmente”.

Reclamo airado en caso Mbappé

El 6 de julio pasado, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo de la FIFA que se celebró en América del Norte, estalló una situación que casi desembocó en un conflicto diplomático. El Gobierno paraguayo, en un comunicado, “deploró y rechazó” las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dirigidas al capitán de la Selección Nacional de Francia, Kylian Mbappé. La Cancillería nacional refiere que los dichos de la parlamentaria “son contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, refiere un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, emitido esta tarde.

El documento alude a las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) el día del partido que dejó a Paraguay fuera del Mundial de la FIFA 2026. La legisladora se unió a la ola de insultos en contra de los franceses, especialmente su figura, el número 10, Kylian Mbappé, quien se convirtió en el centro del enojo, sobre todo al finalizar el encuentro, cuando ignoró al portero paraguayo Orlando Gill, quien quiso saludarlo por la victoria de su selección.

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“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!” escribió la legisladora citando un tuit del Diario Olé.

Pero ese no fue el único posteo violento de Amarilla. En otra publicación, la legisladora siguió realizando comentarios despectivos acerca del origen del jugador de la Selección de Fútbol francés.

“Camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, escribió, adjuntando fotografías de Mbappé.

martin.riveros@abc.com.py