“Mafia del asfalto” en Asunción: ¿qué irregularidades encontró la intervención en Vialidad?

La intervención en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción cumplió su primera semana, tras las graves denuncias de recaudación paralela. El caso se originó a partir de las denuncias del concejal Pablo Callizo (PPQ) contra la denominada “mafia del asfalto”, un esquema ilícito que desviaba materiales, insumos, maquinarias y funcionarios municipales para la ejecución de obras privadas.

La semana pasada, el edil presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el esquema, que según Callizo, utilizaba órdenes de trabajo simuladas para encubrir la provisión de mezcla asfáltica a predios particulares. El concejal, que denunció al menos dos casos ocurridos recientemente, ya había denunciado el esquema al menos desde 2022.

Primeros hallazgos de la intervención: irregularidades y despilfarro en Vialidad

Óscar Pérez, interventor designado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), detalló los primeros hallazgos logrados tras una semana de revisión administrativa y operativa en la dependencia comunal capitalina. Entre las anomalías más graves detectadas por la auditoría figuran graves discrepancias en la producción de asfalto.

“Y realmente hay cuestiones que llaman la atención. Hay una discrepancia considerable en la producción. Por dar un ejemplo, de repente un día a la mañana (se usan) 10 toneladas y es una constante, (pero) otro día (se usan) más de 20 toneladas. Evidentemente llama la atención”, dijo Pérez en conversación con ABC.

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La auditoría interna también confirmó un consumo excesivo de combustible que, según el interventor, no tendría justificación técnica. “Acabo de pagar la carga de 800 litros de combustible, a diferencia de lo que era anteriormente, 2.000 o 2.500 litros diarios”, explicó Pérez. Ambas irregularidades se ven facilitadas por fallas en los sistemas de control dentro de la dependencia. El interventor confirmó que las cámaras de seguridad encargadas de monitorear las áreas de almacenamiento no funcionaban o estaban mal orientadas.

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El funcionario explicó que las investigaciones avanzan favorablemente con la recepción de los informes solicitados a las distintas divisiones internas. Explicó que actualmente se están armando las carpetas correspondientes para mantener el orden documental requerido antes de consolidar el informe que será elevado a la Intendencia.

Medidas correctivas y plazos del interventor Óscar Pérez

Ante el panorama de falencias encontrado, el interventor Óscar Pérez aseguró que se adoptaron determinaciones inmediatas en el plano operativo y administrativo para buscar frenar el despilfarro y ordenar los procesos internos de la dependencia intervenida. “Hay cosas que hay que cambiar, que de hecho ya tomé la decisión que se cambiaron cuestiones operativas, administrativas y eso también tengo que hacer figurar en mi informe”, dijo.

En el rubro de combustibles, donde el concejal Callizo denunció también cargas irregulares a vehículos municipales en total desuso, el interventor señaló que se implementaron controles estrictos. Perez contó que asumió de forma personal la autorización de los pagos a la empresa proveedora para garantizar que la comuna abone únicamente por el combustible efectivamente utilizado.

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Las medidas correctivas adoptadas por la intervención también abarcan el restablecimiento de los sistemas tecnológicos de rastreo satelital mediante GPS para toda la flota de camiones y maquinarias. Pérez afirmó que, como primera medida de la intervención se logró poner en funcionamiento más de la mitad de las cámaras de seguridad para asegurar la vigilancia permanente. El interventor indicó que se coordina con el área de seguridad interna la asignación de mayor personal operativo para cubrir los tres turnos laborales.

Sobre los plazos establecidos para la presentación de los resultados definitivos, el interventor confirmó que se trabaja intensamente en la redacción del reporte preliminar. Todo el legajo documental reunido durante estas semanas será remitido formalmente tanto a la Intendencia Municipal como a la Fiscalía. El objetivo central de este informe técnico es esclarecer el perjuicio patrimonial causado a la institución y facilitar la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

Crisis vial en Asunción: el crítico estado de las calles y avenidas

Mientras la intervención promete ordenar la administración de Vialidad, un recorrido periodístico por las calles de Asunción constata el deterioro avanzado y crítico de la capa asfáltica de la mayoría de las calles y avenidas de la capital. La falta crónica de mantenimiento vial coincide con las denuncias de desvío sistemático de mezcla asfáltica denunciado.

El caso más notorio es el de la avenida Mariscal López, específicamente en las zonas adyacentes a las calles Gómez de Castro y Mac Arthur, en el barrio Recoleta. Allí, el estado de la capa asfáltica representa un riesgo latente para el tráfico. En dicho tramo se identifican socavones de gran extensión y profundidad ubicados directamente en el medio de los carriles de circulación obligatoria.

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Otra calle que requiere una urgente intervención es Herminio Giménez a la altura del cruce con la avenida Perú, en el barrio Ciudad Nueva. Allí se observa una degradación estructural sumamente significativa del pavimento en plena zona urbana. La calzada presenta múltiples baches de diversos tamaños agrupados peligrosamente en el área de tránsito vehicular y en los cruces peatonales. Varios de estos pozos acumulan agua estancada, lo cual acelera la destrucción del material suelto y oculta la verdadera profundidad a los automovilistas.

El relevamiento visual del estado de las arterias demuestra que las fallas detectadas no corresponden a simples grietas superficiales sino a colapsos estructurales graves del pavimento. Estas condiciones obligan a los conductores a realizar maniobras riesgosas que dañan constantemente la suspensión y los neumáticos de los vehículos. La crisis vial en la capital expone el impacto directo de la corrupción administrativa sobre la infraestructura pública de la ciudad.

La mafia del asfalto en Asunción: cómo desviaban recursos públicos

La denuncia penal presentada ante el Ministerio Público el viernes 17 de julio por el concejal Pablo Callizo (PPQ) señala a personas innominadas por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. El concejal no descarta, sin embargo, que de la investigación surjan también pruebas de otros hechos punibles, como la posible producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el manejo de recursos.

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Según consta en el escrito presentado por el edil ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, el esquema operaba mediante los siguientes puntos clave:

Captación de clientes: Funcionarios de la Dirección de Vialidad ofrecían servicios de asfaltado a propietarios de predios privados durante horarios laborales. Recursos públicos desviados: Se utilizaban materiales asfálticos municipales, maquinaria pesada y camiones oficiales para ejecutar obras particulares. Justificación administrativa: Para ocultar el desvío, se emitían facturas de empresas “pantalla”, una de las cuales presentaba irregularidades, como direcciones inexistentes. Enmascaramiento: Los trabajos se camuflaban en las planillas internas como tareas de mantenimiento vial de la comuna para evadir los controles.

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El concejal Callizo estimó un perjuicio preliminar a las arcas municipales de G. 500 millones. Solo en los dos casos denunciados se habrían utilizado cerca de 140 toneladas de asfalto.

Cronología del escándalo: Una serie de denuncias ignoradas

La seguidilla de irregularidades expone un patrón de gestión cuestionable en la Dirección de Vialidad. La cronología de denuncias documentadas por Pablo Callizo es la siguiente:

Antecedente (6 de julio de 2022)

Durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), Callizo ya había denunciado que funcionarios de Vialidad asfaltaron un estacionamiento privado en Sajonia, utilizando como fachada las obras de recapado que debían realizarse sobre la avenida Carlos Antonio López.

Primera denuncia actual (24 de junio de 2026)

En la sesión de la Junta Municipal, el 24 de junio pasado, el concejal expuso ante la Junta Municipal pruebas de que, entre el 3 y 16 de junio, se desviaron 70 toneladas de asfalto para el predio deportivo “Punto Perón” en Itá Enramada.

Como “pantalla”, los funcionarios habrían salido a realizar una intervención sobre Pizarro, entre Moleon Andreu y Venecia. Según Callizo, los trabajos no se hicieron sino hasta después de la denuncia. En aquella sesión, la Junta aprobó convocar al entonces director de Vialidad, Nicolás Duarte. Sin embargo, por dos sesiones seguidas, se postergó esa convocatoria.

Segunda denuncia actual (15 de julio de 2026)

Recién este 15 de julio, Duarte se presentó ante los concejales y negó toda responsabilidad, culpando a los funcionarios del esquema. Ante el director, Callizo denunció que el 11 de julio funcionarios de Vialidad utilizaron nuevamente maquinaria e insumos municipales para asfaltar el estacionamiento de la empresa Cóndor S.A.C.I., consumiendo otras 70 toneladas de mezcla asfáltica.

La reacción de Bello: Intervención tardía y defensa del director de Vialidad

Ante las denuncias de irregularidades en el uso de asfalto, la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) fue cuestionada por su lentitud. Su gestión incluso logró un aumento de G. 4.530 millones para la dependencia, tras las primeras denuncias. Recién tras las protestas de los funcionarios, el jueves 16 de julio Bello decidió intervenir la dependencia y apartó a Duarte de la Dirección de Vialidad.

Pese a la gravedad de los hechos, Bello dijo a ABC que tiene “la mejor imagen” de Nicolás Duarte, describiéndolo como una persona honesta y trabajadora. Según el intendente, el director argumentó no estar al tanto de los desvíos. Afirmó que buscan esclarecer lo sucedido mediante un proceso interno riguroso antes de cualquier otra medida legal.