Reclaman falta de respuestas sobre millonaria USF inconclusa en Paso Yobái.

El diputado por Guairá, Edgar “Nito” Chávez (ANR), expresó su preocupación por la paralización de la construcción de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de Paso Yobái. Cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de María Teresa Barán.

El legislador mencionó que la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de resolución mediante el cual se solicitó a la cartera sanitaria un informe detallado sobre el estado actual de la obra, sus niveles de ejecución y las razones que impiden su culminación. Sin embargo, señaló que, hasta la fecha, el Congreso Nacional no recibió ninguna respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud.

La construcción de la USF permanece paralizada desde hace varios meses pese a presentar un importante nivel de avance físico, situación que genera incertidumbre respecto al futuro del proyecto.

Según explicó el parlamentario, la iniciativa fue concebida hace varios años y originalmente debía financiarse mediante recursos provenientes de un fondo internacional vinculado a Marruecos. Indicó que la obra llegó a ser adjudicada y ejecutada parcialmente, alcanzando aproximadamente un 70% de avance antes de quedar detenida por problemas relacionados con el financiamiento.

“El Fondo de Marruecos ya no estuvo disponible y actualmente se está buscando una forma de conseguir los recursos para terminar la obra”, manifestó.

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Chávez indicó que la situación genera preocupación debido a que se trata de una infraestructura sanitaria de gran envergadura que podría fortalecer significativamente la atención médica en la comunidad. Destacó, además, que el edificio proyectado cuenta con dimensiones y características superiores a las de una unidad convencional, por lo que considera prioritario evitar que la inversión realizada quede abandonada.

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El legislador cuestionó igualmente que se haya avanzado con la adjudicación y ejecución de la construcción sin contar con una garantía efectiva de financiamiento para completar el proyecto.

Según el portal online de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la construcción de esta unidad se adjudicó a la empresa A&C Warehouse SA por un monto total de G. 1.132.844.441.

Pese a la paralización, señaló que la atención primaria de salud continúa prestándose en otro espacio, ya que la actual USF sigue funcionando dentro del predio del Centro de Salud de Paso Yobái. No obstante, remarcó que la conclusión de la nueva sede representa una necesidad importante para la comunidad y permitirá mejorar las condiciones de atención de los usuarios.

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A través del pedido de informes, la Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de Salud detalles sobre el porcentaje de ejecución física y financiera de la obra, la empresa contratista responsable, el monto adjudicado y las causas específicas que motivaron la suspensión de los trabajos. Asimismo, se requirió un cronograma actualizado que contemple la culminación de la construcción, su equipamiento y la posterior habilitación para la atención de pacientes.

Mientras se aguarda la respuesta oficial de la cartera sanitaria, el diputado adelantó que continuará insistiendo para que el proyecto sea concluido y pueda ponerse al servicio de la población de Paso Yobái.