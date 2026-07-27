Vecinos de Santa Rosa reclaman mayor acción fiscal ante reiterados robos domiciliarios

Un grupo de vecinos de Santa Rosa, Misiones, víctimas de reiterados robos domiciliarios, se manifestó este lunes frente a la sede del Ministerio Público para exigir mayor celeridad en las investigaciones y respuestas ante la seguidilla de hechos delictivos que afectan a la comunidad.

Los manifestantes señalaron que el principal sospechoso de los diferentes robos ya estaría plenamente identificado y denunciaron que, pese a que la Policía Nacional lo detuvo en varias ocasiones, recupera su libertad horas después debido a que supuestamente la Fiscalía no cuenta con elementos suficientes para formular una imputación.

“Estamos viniendo a manifestarnos frente a la Fiscalía para exigir justicia y mayor acción en sus actuaciones. Ya sufrimos muchos robos de diferentes modalidades en nuestras viviendas. Es una persona de 33 años que roba de todo y a todos”, manifestó la dirigente social Marta Pavón.

Según los vecinos, el sospechoso no tendría reparos en ingresar a las viviendas y llevarse cualquier objeto que encuentre para posteriormente venderlo.

Indicaron que incluso se habría apoderado de animales domésticos, como gallinas o cerditos, como tambien otros animales, cuando no encuentra otros bienes de mayor valor.

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Vecinos cuestionan accionar de la Fiscalía

Pavón cuestionó la actuación del Ministerio Público y señaló que, aunque comprende que en un caso específico no existan pruebas suficientes, existen otros antecedentes y denuncias que involucran al mismo sospechoso.

“Está bien que no encuentre evidencias de este último robo, pero el problema es que en la misma Fiscalía, pero en otra unidad, esta persona tiene una serie de denuncias y hasta una orden de captura por rebeldía. La Policía hace su trabajo, lo detiene, pero después el fiscal lo libera y eso no puede ser”, expresó.

Por su parte, Mari Villalba, otra de las afectadas, manifestó que los vecinos viven en constante zozobra y reclamó respuestas por parte de las autoridades.

“Como ciudadanos merecemos tranquilidad y seguridad en nuestras casas, pero estos hechos de robo constante vienen desde hace tiempo y es solamente una persona que está haciendo todo este mal y está bien identificada”, afirmó.

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Vecinos víctimas de robos exigen justicia

Villalba también pidió mayor compromiso del Ministerio Público y una respuesta concreta ante las denuncias presentadas.

“Es muy injusto lo que estamos pasando. Qué espera el fiscal para proceder contra esta persona. Necesitamos un fiscal que actúe, que investigue y que esté al lado del pueblo. Queremos que se haga justicia”, agregó.

Las denuncias están a cargo de las unidades fiscales de los agentes Nelson Duarte y Diego Colmán. Intentamos obtener la versión de ambos representantes del Ministerio Público sobre los reclamos de los vecinos; sin embargo, desde sus respectivas unidades informaron que se encontraban en audiencia y que solamente ellos están autorizados a brindar declaraciones a la prensa.