Uno de cada cuatro paraguayos enfrentó inseguridad alimentaria entre 2023 y 2025

El indicador ubica a Paraguay en una posición intermedia dentro de Sudamérica, pero evidencia una diferencia considerable frente a algunos países de la región. Entre los socios fundadores del Mercosur con información disponible, Argentina presenta la mayor prevalencia (31,7%), seguida de Paraguay. Más atrás aparecen Uruguay (15,5%) y Brasil (9,6%). Así, la tasa paraguaya supera a la uruguaya en 10,3 puntos porcentuales y a la brasileña en 16,2 puntos.

En el contexto sudamericano, Perú se encuentra entre los países con mayores dificultades, seguido de Argentina, Ecuador, Bolivia, Surinam y Colombia. En el extremo inferior se ubican Chile, Uruguay y Brasil, tal como se puede observar en la infografía.

El concepto de inseguridad alimentaria moderada o grave no implica necesariamente que toda la población afectada padezca hambre de forma permanente. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluye situaciones en las cuales las personas deben reducir la calidad, diversidad o cantidad de los alimentos que consumen debido a limitaciones económicas o de otro tipo. Esto convierte al indicador en una medida relevante no solo desde la perspectiva social, sino también económica, dado que refleja las restricciones que enfrentan los hogares para acceder regularmente a una alimentación adecuada.

A escala regional, el 22,9% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. La comparación directa con el 25,8% de Paraguay debe realizarse con cautela, debido a que el dato nacional corresponde al promedio del período 2023-2025. El reporte también señala que la inseguridad alimentaria continúa con mayor presencia en las zonas rurales que en las periurbanas y urbanas, y afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

La situación regional presenta, no obstante, señales de mejora. En ALC, el hambre afectó al 4,8% de la población en 2025, equivalente a 32 millones de personas. La cifra representa más de un millón de personas menos respecto de 2024 y una reducción de 7,5 millones frente a 2020, año marcado por el impacto de la pandemia.

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La tendencia también se observa a nivel mundial. El SOFI 2026 estima que el 7,8% de la población global padeció hambre en 2025, frente al 8,1% de 2024 y al 8,6% de 2022. En términos absolutos, cerca de 645 millones de personas enfrentaron esta situación, casi 14 millones menos que un año antes. Sin embargo, unos 2.100 millones de personas continuaron bajo condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave.

Para Paraguay, los resultados exponen un desafío que trasciende la disponibilidad de alimentos. En una economía con una fuerte base agropecuaria y capacidad de producción de alimentos, el dato de que alrededor de una cuarta parte de la población enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria pone el foco sobre el acceso económico de los hogares, su poder adquisitivo y la posibilidad de sostener una dieta adecuada.

El informe de Naciones Unidas advierte, además, que los avances globales todavía son insuficientes para alcanzar los objetivos previstos para 2030. En el caso paraguayo, la reducción de la inseguridad alimentaria requerirá no solo disponibilidad de alimentos, sino también condiciones económicas que permitan que esa oferta se traduzca en un acceso efectivo y sostenido para los hogares.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.