Sutura con cintillo: resultado de auditoría en el hospital de Santaní se sabría en una semana

El supuesto hecho de negligencia médica se produjo el viernes último en el Hospital Distrital de San Estanislao, cuando el paciente, identificado como Ramón Galli Otazú, de 80 años, fue trasladado a este nosocomio tras ser víctima de un accidente de tránsito. Su herida fue suturada con cintillos de plástico, que, para el médico tratante, fue un procedimiento que se puede realizar en casos extremos.

Los familiares, sin embargo, expresaron su disconformidad con el trato que le brindaron a Ramón Galli. Lamentaron que no se haya buscado otro tipo de material para cerrar la herida del paciente

Equipo multidisciplinario

Un equipo multidisciplinario fue designado por el Ministerio de Salud para realizar una auditoría médica. Está integrado por el doctor Mario González, director de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud, y la licenciada Aida Saucedo, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud, según informó la directora del hospital, doctora Zulma Cabrera.

La doctora Cabrera explicó que durante la reunión mantenida con los auditores entregaron todos los documentos relacionados con el procedimiento practicado a Ramón Galli. Se incluyó el informe del médico traumatólogo, Carlos Sánchez, que lo atendió debido a que presentaba una herida muy grave en la pierna derecha, mencionó.

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Se espera el resultado de la auditoría

La doctora Zulma Cabrera refirió que, de acuerdo con las explicaciones recibidas por los auditores, el informe estaría terminado para la próxima semana y se daría a conocer la determinación de los superiores del Ministerio de Salud.

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En Santa Rosa del Aguaray

Mientras se desarrolla la investigación relacionada con la presunta negligencia, Ramón Galli Otazú permanece internado en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, en proceso de recuperación.