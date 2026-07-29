Adultos mayores protestan por la falta de medicamentos en hospitales y USF de Pilar

Un grupo de adultos mayores realizó reclamos en la siesta de este miércoles para denunciar la falta de medicamentos en el Hospital Regional de Pilar y en las distintas Unidades de Salud Familiar (USF) del departamento de Ñeembucú.

Las personas mayores indicaron que el desabastecimiento afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes.

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Los afectados señalaron que desde hace semanas no consiguen medicamentos esenciales, entre ellos losartán y otros antihipertensivos, además de fármacos para el tratamiento de la diabetes. También denunciaron la escasez de insumos para medir los niveles de glucosa en sangre.

Solicitaron a la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, que garantice el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a proteger a los adultos mayores y asegurar el acceso a los medicamentos que necesitan para preservar su salud y calidad de vida.

Guillermina Salinas expresó que la pensión de G. 724.000 que perciben muchos adultos mayores ya no alcanza para cubrir los gastos básicos cuando deben comprar de su propio bolsillo los medicamentos que no encuentran en los servicios públicos de salud.

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“Con la pensión tenemos que pagar la luz, el agua y, además, comprar los remedios. Ya no alcanza para nada”, lamentó. Agregó que muchas personas de avanzada edad, pese a sus limitaciones físicas, se ven obligadas a realizar trabajos ocasionales para conseguir dinero y adquirir los medicamentos que requieren.

Por su parte, Toribia Altamirano manifestó que los medicamentos antihipertensivos prácticamente no se consiguen en los hospitales públicos. Indicó que algunos analgésicos están disponibles, pero los fármacos para controlar la presión arterial y la diabetes continúan faltando.

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En el mismo sentido, Clemencia Medina afirmó que desde hace tiempo no encuentra los medicamentos que necesita ni en el Hospital Regional de Pilar, ni en las Unidades de Salud Familiar, ni siquiera en el Instituto de Previsión Social (IPS).

También, personas que acuden al servicio de urgencias del hospital regional señalaron que deben comprar sueros, jeringas y todo tipo de medicamentos.

Salud reconoce el desabastecimiento

La directora general de las Unidades de Salud Familiar del departamento de Ñeembucú, dependiente de la XII Región Sanitaria, doctora Lilian Mendoza, reconoció que el problema del desabastecimiento de medicamentos responde a una situación que afecta a todo el país.

“La falta de medicamentos es a nivel central. Cuando no hay disponibilidad en el nivel central, nosotros no recibimos del parque sanitario”, explicó.

La profesional confirmó que actualmente existe un déficit de losartán y otros medicamentos antihipertensivos. Señaló que, aunque disponen de enalapril de 10 miligramos, la demanda supera la disponibilidad y las farmacias de los servicios públicos se encuentran desabastecidas.

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Mendoza indicó que desconoce las causas específicas del faltante, aunque estimó que podría estar relacionado con procesos de licitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

No obstante, expresó su expectativa de que durante la próxima semana puedan normalizarse las provisiones de medicamentos antihipertensivos.

Asimismo, señaló que en los últimos meses se registró un incremento en la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, especialmente hipertensión arterial, lo que también ha contribuido a aumentar la demanda de medicamentos.