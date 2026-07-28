Salud pública: ¿por qué irían a huelga nacional los médicos en agosto?

Tras el fracaso de las últimas negociaciones la semana pasada, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) se ratificó en su intención de ir a una huelga general en todos los servicios de salud pública entre el 24 y el 28 de agosto, periodo durante el cual solo serán atendidos casos de urgencia y se suspenderán las consultas y cirugías programadas.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la doctora Rossana González, presidenta del Sinamed, enfatizó que los servicios de urgencias estarán garantizados durante la eventual huelga, pero instó a las personas que tengan cirugías o consultas agendadas en centros públicos de salud para las fechas mencionadas a gestionar su reprogramación.

Cuatro puntos de reclamo de los médicos

La doctora González explicó que los reclamos de los médicos se basan en cuatro puntos específicos, el primero de los cuales es la contratación de más médicos en los servicios hospitalarios en los que hagan falta, teniendo en cuenta que incluso en hospitales complejos suelen faltar especialistas que no fueron contratados por falta de rubros.

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Además, reclaman debido a la constante falta de insumos básicos en Urgencias, lo que obliga a los pacientes a gastar dinero en elementos que les deberían ser proveídos de forma gratuita en los hospitales, y la falta de mantenimiento de equipos médicos como tomógrafos o ecógrafos.

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Reajuste salarial

El segundo punto de reclamo es el reajuste salarial, algo que, según señaló la doctora González, los médicos del sector público no han recibido desde 2012.

Explicó que en 2012 los médicos cobraban el equivalente a 2,8 salarios mínimos de ese entonces. Sin embargo, el salario mínimo fue subiendo en los siguientes años, pero los sueldos de los médicos nunca fueron reajustados y actualmente su salario equivale solo a 1,5 salarios mínimos.

“Dentro de un par de años vamos a estar ganando el mínimo”, advirtió.

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El Sindicato de Médicos exige al Gobierno que eleve los salarios de los galenos de los 5 millones de guaraníes mensuales que perciben actualmente a 8 millones, el monto que, según calculan, deberían haber estado ganando si sus sueldos hubieran sido reajustados en concordancia con los reajustes anuales del salario mínimo.

Nombramientos y pagos extra por feriados

El tercer punto de reclamo, agregó la doctora González, es que los médicos del sector público siguen sin recibir pagos adicionales por trabajar días feriados o domingos.

Finalmente, el cuarto punto de reclamo es el gran número de médicos con antigüedad de hasta 10 años que siguen siendo contratados sin ser nombrados, de nuevo, porque el Ministerio de Salud alega no tener el presupuesto necesario para nombrarlos.

Si bien los médicos se han ratificado en su intención de ir a huelga, está programada una nueva reunión entre representantes del Sinamed y del Ministerio de Salud el próximo 4 de agosto, en lo que será un nuevo intento de llegar a un acuerdo y evitar el paro.