Salud habilita plataforma para quejas, reclamos y sugerencias en línea

A través de un enlace disponible en la web, uno puede acceder a este formulario en que debe completar una serie de campos (también se pide reconocimiento Captcha), redactar el reclamo, adjuntar fotos o vídeos (hasta 25 MB) del mismo y enviarlo.

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Se puede hacer seguimiento en tiempo real

Lo novedoso en esta implementación es que el denunciante puede realizar un seguimiento en tiempo real de cómo avanza su solicitud.

Tras el envío del formulario, desde el Servicio de Atención al Usuario/a de Salud (SAU) deben responder con un código al correo electrónico o al número de teléfono señalado en la solicitud que funciona como clave para volver a acceder al sistema y verificar cómo avanza el reclamo.

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“También en los servicios de salud contamos con códigos QR que el usuario puede escanear y los lleva directo al formulario”, agregó Juan Marcelo Estigarribia, director de gabinete del Ministerio de Salud.

Este formulario está disponible tanto en español cómo en guaraní. El usuario puede hacer su denuncia de forma nominal o anónima si así lo prefiere, según el funcionario.

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Puede ser el comienzo de procesos internos

El director de gabinete refirió que este tipo de herramientas ayuda a que la cartera estatal esté más cerca de la gente. “Sí o sí, el usuario va a tener una respuesta a su reclamo”, prometió.

Según él, las denuncias recibidas mediante la plataforma van a ser puntas de lanza para sumarios internos, investigaciones y tener más control ante posibles abusos e irregularidades.

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“Debe haber una consecuencia que es la de mejorar el servicio y la atención del personal de salud”, finalizó.

Ante cualquier duda, la ciudadanía se puede poner en contacto al correo sau@mspbs.gov.py o al teléfono (021) 237-4232.