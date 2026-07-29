Casonas e inmuebles abandonados en Asunción: Municipalidad proyecta multas por G. 23.000 millones

Las casonas históricas y los edificios abandonados en Asunción no solo deterioran la imagen del microcentro, sino que se convierten en focos de insalubridad y refugio de delincuentes o personas en situación de consumo de drogas, generando una permanente sensación de inseguridad entre los vecinos y peatones. Ante esta problemática, la Municipalidad de Asunción intensifica las intervenciones y aplica mecanismos de sanción ante el incumplimiento de ordenanzas vigentes.

Miguel Ángel Stampf, director de la Policía Municipal de Vigilancia, destacó un intensificado despliegue operativo en los últimos meses. “En 10 meses hicimos lo que no se hizo en 10 años. Hemos remitido 2.857 actas de intervención en toda la jurisdicción de Asunción”, afirmó el funcionario, subrayando que el enfoque principal está puesto en la polución, la convivencia con marginales y la seguridad en el casco histórico.

El impacto financiero para los infractores será elevado. Desde la Comuna estiman una suma promedio de 10 millones de guaraníes por cada multa aplicada a través de los Juzgados de Faltas, lo que representaría un ingreso cercano a los G. 23.000 millones, al que se le sumarán los gastos de erogación que asume la Municipalidad por tareas de limpieza, mantenimiento y obras de resguardo en los inmuebles.

Lea más: Solo cortarán seis árboles en la Plaza Uruguaya

Medidas cautelares sobre los inmuebles

Para garantizar el cobro de estas sanciones administrativas, Stampf explicó el procedimiento legal implementado. “Tenemos la garantía del inmueble que cuenta con una cuenta corriente catastral. Esa multa, una vez concluido el proceso sumario, va directamente con una medida cautelar sobre el inmueble o sobre el propietario. Posteriormente, nunca podrá transferir ese inmueble sin cubrir la sanción impuesta”.

A pesar de que la propiedad privada es inviolable por precepto constitucional, la Municipalidad opera amparada en una figura legal otorgada por la Justicia. “Ingresamos luego de notificar porque contamos con una orden genérica dictada por el Poder Judicial, que nos permite ingresar al inmueble si el propietario o propietaria no acata el cumplimiento de la respectiva ordenanza”, precisó el director.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las estructuras intervenidas o bajo la lupa figuran casonas históricas y grandes edificaciones emblemáticas, como la antigua sede del Ministerio de Educación y Ciencias (edificio Excelsior).

Lea más: Terrenos en La Piedad: esto dijo el director jurídico de la Municipalidad de Asunción

Abandono y alta reincidencia

Por su parte, Yamil Paniagua, jefe del Departamento de Aseo Urbano, aportó cifras precisas sobre la envergadura de la problemática en la capital. Según las estimaciones de su dependencia, en todo el territorio asunceno existen más de 10.000 viviendas en estado de abandono, incluyendo inmuebles en venta o alquiler deshabitados.

Centrándose en el casco histórico, Paniagua detalló que dentro del microcentro tienen contabilizados 312 inmuebles en estado deficiente y 103 en abandono total, de los cuales varios son considerados patrimonio cultural. Asimismo, resaltó la complejidad que afrontan durante las intervenciones: “En el momento de entrar a los lugares, es difícil saber a qué institución corresponde cada inmueble”.

El mayor obstáculo que enfrentan las cuadrillas municipales es la falta de mantenimiento sostenido por parte de los dueños, lo que deriva en una alta tasa de reincidencia. “Realizamos el trabajo de limpieza, pero después vuelve a existir el abandono por parte de los propietarios de los inmuebles; eso vuelve a ser un caso de reincidencia que volvemos a constatar e intervenir”, dijo Paniagua, señalando que más del 40% de las viviendas intervenidas vuelven a caer en estado de abandono.

Lea más: Video: el microcentro de Asunción se inunda de basura