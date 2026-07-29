Solo cortarán seis árboles en la Plaza Uruguaya

Esta decisión llega tras realizar nuevos estudios de factibilidad. “Tratamos de hacer todo esto en conjunto haciendo partícipes a todos los involucrados”, explicó Barreto a ABCTv sobre la decisión final.

Lea más: Conflicto en la plaza Uruguaya: vecinos desmienten a autoridades del MOPC en plena entrevista

De 40 a 6 árboles

Inicialmente el consorcio Palma, encargado de las refacciones en el pulmón verde del microcentro asunceno tenía la intención de deforestar 40 árboles en el sitio.

Luego de las protestas de los vecinos y de la realización de nuevos estudios, se redujeron a 10 los árboles que serán talados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MOPC realizará hoy un “taller de socialización” de obras en la Plaza Uruguaya

De esos, tres ya son solo troncos o ‘tocones’ y están completamente secos. Otro está fuera de la plaza, ubicado en la vereda (también seco). Dejando a seis dentro del predio que serán cortados.

Plantarán 100 árboles de ‘reemplazo’

Para compensar la obra a realizar, Barreto prometió la plantación de 100 árboles frutales y autóctonos que se dividirán entre la propia Plaza Uruguaya y otros sitios dentro de Asunción.

Lea más: Municipalidad, MOPC y vecinos verifican obras en la Plaza Uruguaya

Según el conteo realizado por la comuna, son 441 ejemplares los que componen el arbolado de la Plaza Uruguaya.

Finalización de obras

El proyecto de reforma dentro de la Plaza Uruguaya tenía como plazo el 15 de agosto para terminar las obras. Debido al retraso de los trabajos, el cronograma se extiende sin una fecha límite, según Máximo Barreto.

Lea más: Plaza Uruguaya: esta es la posición de la Municipalidad sobre la tala 37 de árboles