Concepción: aulas de instituciones educativas continúan inhabilitadas por peligro de derrumbe

En marzo último, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había inhabilitado aulas de un total de 104 instituciones educativas situadas en el departamento de Concepción, mediante la Resolución Nº 327.

Luego de revisiones técnicas, finalmente, para la segunda etapa son 54 instituciones donde no se podrán utilizar algunas aulas.

La directora departamental de Educación, Myrian Centurión, explicó que las clausuras se dan hasta tanto se tengan intervenciones técnicas requeridas para el mejoramiento de las instalaciones de las distintas escuelas ubicadas en los distritos del primer departamento.

Mencionó que en la escuela Jorge Sebastián Miranda, situada en el centro de la ciudad de Concepción, las clases se están desarrollando en forma virtual, porque es una de las instituciones que precisan ser reparadas.

Los trabajos serán financiados mediante la Municipalidad, dijo Myrian Centurión.

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Informó que, mediante gestiones realizadas, se logró que una universidad privada ceda gratuitamente sus instalaciones para el desarrollo de las clases presenciales.

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Agregó que en los distritos de Loreto, Belén y Horqueta se están llevando adelante los procesos administrativos para el mejoramiento de las infraestructuras.

En Arroyito, por ejemplo, no se cuenta con el presupuesto necesario para estos trabajos; se está gestionando la posibilidad de que se realicen las obras mediante otros programas como TAPE (Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa), del MEC.

Asimismo, se realizan acciones para conseguir aulas móviles y distribuirlas en las escuelas donde no se pueden utilizar las aulas debido a que podrían desplomarse los techos y/o paredes.