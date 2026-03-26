Concepción: inhabilitan aulas por deterioro y dan clases bajo árboles

La inhabilitación de un total de tres aulas ubicadas en un pabellón del Colegio Nacional Pa’i Marcelino Medina, de la comunidad rural María Auxiliadora, de la ciudad de Concepción, afecta a 57 estudiantes. Respetando la decisión del MEC, los docentes y alumnos buscaron lugares bajo los árboles y las sombras que proporciona el local.

La infraestructura fue inaugurada durante la gestión del exgobernador de Concepción, Óscar Denis Sánchez (1993-1998), secuestrado por el EPP desde el 9 de septiembre de 2020 hasta hoy.

La dirección de la institución había remitido un informe de microplanificación al MEC, detallando la situación de las estructuras del colegio. El Ministerio se basó en ese reporte para resolver la clausura de las salas de clases, y actualmente las clases se desarrollan fuera de las mismas.

Durante un recorrido por las aulas, se pudo ver el hundimiento de parte del piso, grietas en las paredes y el techo.

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Los docentes mencionaron que acatan la resolución ministerial; por eso decidieron dar clases bajo los árboles y a un costado del pabellón donde da sombra. En tanto, los padres muestran su preocupación por la situación en la que se desarrollan los contenidos.

Informe técnico de hace tres años

El arquitecto Félix Arturo Duarte Franco realizó una verificación de la infraestructura, en octubre del año 2023. En su informe señala lo siguiente: “La infraestructura muestra un alto grado de deterioro. Se observan signos de envejecimiento en la estructura de la edificación, incluyendo grietas en varias aulas y en las paredes exteriores. La fachada muestra señales de desgaste”.

En cuanto a la instalación eléctrica, detalla: “Muestra signos claros de deterioro. Se observa cableado expuesto, enchufes dañados y sistemas de iluminación inadecuados e insuficientes. Esta situación representa un riesgo de seguridad para los ocupantes y es urgente intervenir”, mencionaba el informe técnico.