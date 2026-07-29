Investigan responsabilidades de organizadores y municipios tras muerte de niño en carrera de caballos

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) confirmó que los padres del niño de 8 años que murió tras caer de un caballo durante una carrera en el Hipódromo San Isidro, de Cecilio Báez (Caaguzú), fueron imputados por presunta violación al deber de cuidado. La misma medida alcanza a los progenitores de otro adolescente que también participó de la competencia.

La viceministra de Desarrollo Regional del MINNA, Diana Argüello, explicó que la investigación fiscal continúa para determinar las responsabilidades de los organizadores del evento y de las instituciones que autorizaron o fiscalizaron la actividad.

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Investigación apunta a organizadores y autoridades

Según Argüello, la fiscala Lourdes Soto solicitó informes a la Municipalidad correspondiente y a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), mientras avanza el análisis sobre las condiciones en que fue habilitado el hipódromo para la realización de la carrera.

La viceministra adelantó que el MINNA mantendrá reuniones con Conajzar para coordinar acciones y definir mecanismos que permitan identificar escenarios de riesgo y evitar que niños y adolescentes vuelvan a participar en este tipo de competencias.

Asimismo, sostuvo que también se estudian las responsabilidades de quienes organizaron el evento, además de las actuaciones de las autoridades locales encargadas de controlar los espectáculos públicos.

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“Es una de las peores formas de trabajo infantil”

Argüello remarcó que el caso no debe confundirse con la práctica deportiva del hipismo. Explicó que las carreras de caballos, cuando involucran a menores de edad, están consideradas dentro de las peores formas de trabajo infantil establecidas en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado a la legislación paraguaya.

Precisó que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe cualquier trabajo para menores de 14 años y establece excepciones únicamente para adolescentes mayores de esa edad, bajo estrictas condiciones de protección. Sin embargo, aclaró que las actividades relacionadas con ganado mayor, como las carreras de caballos, están prohibidas para todos los menores de 18 años por tratarse de trabajo infantil peligroso.

“Si un niño, niña o adolescente participa en estas competencias, esa situación está fuera del marco legal y debe ser comunicada a las autoridades”, enfatizó.

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Refuerzo de controles y llamado a denunciar

Tras la muerte de Thiago Josué Recalde Vera, el MINNA informó que reforzó las comunicaciones dirigidas a las 263 municipalidades del país y a las oficinas de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), recordando las obligaciones legales de controlar este tipo de eventos.

Argüello recordó que la Ley Orgánica Municipal atribuye a los municipios la responsabilidad de fiscalizar los espectáculos públicos, mientras que la normativa que regula los juegos de azar reconoce a las carreras de caballos como una actividad autorizada, lo que —según indicó— obliga a extremar los controles para impedir la participación de menores.

La institución también conformó un equipo especial para monitorear denuncias y reiteró que la línea gratuita 147 Fono Ayuda recibe reportes, incluso de manera confidencial. La viceministra reveló que durante el último fin de semana ya se realizó una intervención preventiva en San Pedro tras una denuncia ciudadana, aunque en ese operativo no fueron encontrados niños o adolescentes participando en carreras.

Vulnerabilidad familiar, otro foco de preocupación

El MINNA señaló que, además de las acciones de control, buscará fortalecer el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad, ya que en varios casos detectan que la participación de menores en estas actividades responde tanto al desconocimiento de la ley como a condiciones económicas adversas.

Mientras la investigación penal sigue su curso, el ministerio insistió en que la prevención dependerá no solo de la actuación de las instituciones, sino también de la colaboración ciudadana mediante denuncias oportunas sobre competencias en las que participen menores de edad.