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29 de julio de 2026 a la - 19:01

Minna recibe un camión de juguetes a semanas del Día del Niño

Un gran oso de peluche con camiseta del Banco de Juguetes rodeado de juguetes variados; ambiente de recolección en un local comercial.
Entrega de juguetes al Minna en el marco del Banco de Juguetes por el Día del Niño.

En el marco del Banco de Juguetes que realiza el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) para celebrar el Día del Niño en nuestro país, hoy la institución recibió un camión repleto de juguetes donados por la ciudadanía.

Por ABC Color

Un camión repleto de juguetes donados por la ciudadanía recibió hoy el Minna en el marco del Banco de Juguetes que realizan para la celebración del Día del Niño que tiene fecha cada 16 de agosto en nuestro país.

Los regalos serán distribuidos en las comunidades más vulnerables de la capital y de los 17 departamentos del país, según indican desde la cartera estatal.

El acto de entrega se llevó a cabo en la sede de una cadena de farmacias ubicada sobre la avenida Molas López de Asunción.

En la ocasión, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, expresó su agradecimiento a la empresa y a la ciudadanía por sumarse a este acto de amor, que busca llevar alegría a niñas y niños en su día.

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Personas sonrientes en un evento de donación de juguetes, con un personaje disfrazado, juguetes en mano y ambiente festivo.
Entrega de juguetes al Minna en el marco del Banco de Juguetes por el Día del Niño.

Miles de juguetes donados para niños, niñas y adolescentes vulnerables

El titular del Minna destacó que, desde el año 2023 hasta la fecha, la iniciativa ha logrado recolectar miles de juguetes gracias al espíritu solidario de la ciudadanía, empresas, embajadas y otras instituciones del Estado.

Asimismo, argumentó que los juguetes desempeñan un rol fundamental en el desarrollo infantil, ya que las niñas y niños aprenden jugando.

El Banco de Juguetes busca recolectar juguetes nuevos o usados en buen estado y no bélicos, así como juegos de mesa y libros de cuentos, para redistribuirlos entre la niñez de todo el país durante las celebraciones por su día.

La iniciativa representa una oportunidad para dar una segunda vida a estos objetos y convertirlos en sonrisas.

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Hombre en camisa de cuadros habla con micrófono mientras mujer de prenda roja escucha atentamente en un evento cerrado.
Entrega de juguetes al Minna en el marco del Banco de Juguetes por el Día del Niño.

Del acto también participaron la directora de Política Integral de la Primera Infancia, Bernarda Casco Arce; la coordinadora de Marketing de la cadena Puntofarma, Stephanie Green; entre otros.