Virus respiratorios siguen circulando y Salud insta a la vacunación

Aunque el invierno parece comenzar a batirse en retirada con el regreso del calor en los últimos días en Paraguay, los virus respiratorios como la influenza y covid-19 siguen circulando, por lo que las autoridades sanitarias continúan instando a la ciudadanía a vacunarse contra esas enfermedades.

En conversación con ABC Color este miércoles, Rocío Aranda, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública en la XVIII Región Sanitaria (Asunción), comentó que casi 180.000 dosis de la vacuna contra la influenza han sido aplicadas solo en la capital en el marco de la campaña de vacunación de invierno.

Actualmente, hay unas 25.000 dosis distribuidas en todos los puntos de vacunación de Asunción, dijo la licenciada Aranda.

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Recordó que tanto en el vacunatorio de la XVIII Región Sanitaria (sobre la calle Brasil) como en los hospitales cabecera de Asunción, la ciudadanía puede vacunarse de forma gratuita todos los días entre las 7:00 y las 17:00.

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Covid y virus sincitial respiratorio

La licenciada Aranda comentó que también hay disponibles unas 8.000 dosis de vacuna contra covid-19, pero señaló que mucha gente sigue reacia a aplicársela.

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Indicó que siguen registrándose casos de covid y dijo que la vacuna debe ser considerada parte del esquema habitual de vacunación.

Sí ha tenido mayor aceptación la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se aplica a niños pequeños. “Casi ya no tenemos dosis en capital”, dijo la licenciada. Sin embargo, comentó que aún quedan disponibles en los hospitales cabecera.