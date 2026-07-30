Destrozos en el Incan: vandalizan baños antes de la inauguración

Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) manifestaron su profunda y enérgica preocupación ante los lamentables hechos de vandalismo registrados en los sanitarios del nuevo bloque de internación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

Juana Moreno, presidenta de Apacfa, lamentó que debido a la inconciencia, la infraestructura sanitaria que es de vital importancia y aún no ha sido inaugurada oficialmente, ya presenta destrozos de consideración que afectan la operatividad de los espacios.

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Estas modernas salas de internación forman parte de un ambicioso y necesario proyecto de revitalización integral diseñado específicamente para optimizar la atención, brindar mayor comodidad y ofrecer un entorno digno a los pacientes oncológicos y a sus respectivas familias, quienes atraviesan momentos sumamente delicados durante sus tratamientos médicos.

“Ver que los bienes públicos e instalaciones estratégicas son destruidos de esta manera genera un profundo sentimiento de tristeza en la comunidad hospitalaria y en la ciudadanía en general”, expresaron desde Apacfa.

Incan: inversión histórica amenazada por el vandalismo

Las obras de modernización, remodelación y ampliación del Incan —el principal centro de referencia oncológica del país— responden a una transformación estructural tras más de cuatro décadas de postergación edilicia.

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De acuerdo con los datos oficiales de ejecución y los convenios interinstitucionales suscriptos entre el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), la Itaipú Binacional y la Fundación Tesãi, la primera etapa de esta histórica intervención demandó una inversión inicial que asciende a casi G. 9.000 millones. Asimismo, ante la alta demanda y la necesidad imperiosa de ampliar la capacidad operativa del hospital, se dispuso un aditivo al convenio que contempla una suma complementaria aproximada a los G. 52.000 millones para la ampliación de infraestructura física y la adquisición de equipos de última generación.

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En total, el plan de modernización integral —que abarca la renovación del Bloque de Internación y del Servicio de Hematología para habilitar unas 60 salas totalmente equipadas y climatizadas— representa una inyección de recursos monumentales. “Cualquier daño material infligido a las instalaciones es una agresión directa al bienestar de los pacientes y un desperdicio injustificable de fondos públicos”, enfatizan desde Apacfa.

Apacfa hace un llamado urgente a la conciencia colectiva

Ante este escenario desalentador, los directivos, pacientes y allegados agrupados en Apacfa hacen un rotundo y enérgico llamado a la conciencia y al compromiso ciudadano, resaltando que cada sanitario destruido, cada artefacto roto y cada daño ocasionado en los espacios comunes repercute de manera directa y negativa en quienes más necesitan estos servicios médicos especializados.

La Asociación recuerda que los recursos financieros que el hospital deberá destinar de manera imprevista a reparaciones y reposiciones de materiales, son fondos valiosos que podrían y deberían ser encauzados a optimizar otras áreas sensibles, adquirir más insumos o mejorar la calidad de los servicios oncológicos.