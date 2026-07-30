Villarrica: instituciones intervienen ante la presencia de niños indígenas en situación de calle

La Secretaría Departamental de la Niñez y la Adolescencia, en conjunto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Defensoría de la Niñez y otras instituciones, realizó un nuevo operativo de abordaje en el centro de Villarrica ante la presencia de niños y adolescentes indígenas en situación de calle.

El procedimiento se desarrolló en distintos puntos de Villarrica, donde fueron identificados varios niños y adolescentes indígenas que permanecían en la vía pública solicitando ayuda económica.

Según explicó la secretaria departamental de la Niñez y la Adolescencia, Rosa Alfonso, muchos de los menores ya habían sido intervenidos anteriormente e incluso retornados a sus comunidades de origen, pero volvieron a Villarrica en los últimos días.

Indicó que durante cada operativo, los equipos técnicos identifican a los menores, dialogan con ellos y buscan conocer su situación familiar para coordinar su retorno a las comunidades cuando las condiciones lo permiten.

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Alfonso señaló que existen casos especialmente preocupantes de niños que se encuentran completamente desamparados debido al fallecimiento de sus padres y que actualmente carecen de una red familiar que pueda brindarles protección.

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Ante esta realidad, indicó que las instituciones continúan trabajando de manera articulada para garantizar la protección de sus derechos y evitar que permanezcan expuestos a los riesgos propios de la vida en las calles.

La funcionaria insistió en que una de las principales dificultades radica en que muchas personas entregan monedas o dinero a los menores con la intención de ayudarlos.

Dicha práctica termina incentivando su permanencia en las calles de la ciudad. “Villarrica es una comunidad solidaria y empática, pero al darles dinero les estamos perjudicando, porque son utilizados por adultos para recaudar plata”, manifestó Alfonso.

En ese sentido, recomendó a quienes deseen colaborar que lo hagan mediante la entrega de alimentos, ropa, juguetes u otros elementos de primera necesidad, evitando el aporte de dinero en efectivo.

También recordó a la ciudadanía que debe comunicar la presencia de niños en situación de calle a través de la línea gratuita 147 Fono Ayuda o ante la Defensoría de la Niñez, para que los equipos especializados puedan intervenir conforme a los protocolos establecidos.

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La misma explicó que durante los abordajes algunos grupos aceptan regresar voluntariamente a sus comunidades, mientras que en otros casos las instituciones gestionan el traslado con apoyo logístico de la Gobernación del Guairá.

Finalizó diciendo que los operativos se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Guairá, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Policía Nacional y la Defensoría Pública, entre otras instituciones.