Plantean declarar “emergencia humanitaria” por niños indígenas en situación de calle

El diputado liberal Enrique Antonio Buzarquis planteó hoy el proyecto de ley “que declara emergencia humanitaria la situación de calle de los niños indígenas” ante la indiferencia e inacción del gobierno, ya que “vemos a mucha gente más que con grado de inversión, con grado de desnutrición”.

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“Yo me pregunto ¿cuándo nos volvimos tan insensibles?. ¿Por qué no les vemos a estos niños? Me pregunto por qué no actúan las instituciones del Estado paraguayo", cuestionó el diputado Buzarquis en la sesión ordinaria de la fecha.

El proyecto que aún no fue tratado por el pleno pretende exigir acciones de las Gobernaciones y municipios, sobre todo mediante las Consejerías Municipales por los derechos de niños, niñas y adolescentes (Codeni), así como también del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), y del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA).

Como primera acción concreta el proyecto obliga a “elaborar un plan nacional que involucre a todas las gobernaciones y los municipios para proveer alimentos a los indígenas, en especial a los que viven en situación de calle, ya sea a través del programa Hambre Cero o un programa similar”.

Buzarquis remarcó que esta medida debería ser “urgente” ya que “Hambre Cero no está llegando en los semáforos” y “acá existe grado de desnutrición y esos números fríos (de grado de inversión), esos números de la macroeconomía no sirven de nada cuando abandonamos a nuestra gente”.

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La diputada Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo) también se sumó a la crítica sobre todo contra el INDI, la cual consideró la “institución más inútil” de este gobierno, a tal punto que tranquilamente podría desaparecer.

El diputado Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo) pidió al gobierno simplemente poner el ojo en el llamado “Barrio Zombie” en Mariano Roque Alonso, donde, además del drama del hambre y la drogadicción, los menores padecen incluso de abuso y explotación sexual.