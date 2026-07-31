Caacupé recibirá reliquia de San Francisco de Asís en una jornada de fe por el Año Jubilar Franciscano

La actividad religiosa tendrá como momento central la celebración de la Santa Misa a las 7:00, que será presidida por monseñor Marcelo Benítez, obispo de Caazapá. Durante la jornada, los fieles podrán acercarse a la reliquia como signo de devoción y como una oportunidad para profundizar en el mensaje espiritual dejado por San Francisco de Asís.

El Año Jubilar Franciscano se inició el 10 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027, como un tiempo especial de gracia, oración y renovación espiritual para la Iglesia.

La conmemoración marca los ocho siglos del tránsito de San Francisco, ocurrido en 1226, y busca rescatar su testimonio de vida basado en la humildad, la fraternidad, la paz y el cuidado de la creación.

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Indulgencia plenaria

En este periodo jubilar, los fieles tienen la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales establecidas por la Iglesia, además de participar en peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y otros encuentros de carácter franciscano.

Desde la Basílica Santuario de Caacupé destacaron la importancia de esta visita, que permitirá a los peregrinos vivir un momento de encuentro con la espiritualidad franciscana y renovar su compromiso con los valores que caracterizaron la vida de San Francisco de Asís.

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La invitación está abierta a todos quienes deseen acompañar esta celebración de fe y formar parte de este acontecimiento especial dentro del Año Jubilar Franciscano.

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