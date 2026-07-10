Hugo Javier busca frenar condena con una acción de inconstitucionalidad

Tras darse a conocer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Hugo Javier González, dejando firmes los 10 años de cárcel por lesión de confianza, sus abogados accionaron para frenar la ejecución de la pena.

El doctor Bernardo Villalba, representante legal del exanimador de televisión conocido como el “Número 2”, confirmó que la estrategia para revertir el fallo ya está en marcha ante la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, mediante una acción de inconstitucionalidad.

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En comunicación con ABC, el abogado criticó la postura de la Sala Penal y afirmó que rechazaron el recurso por una vía formal de inadmisibilidad para “no tener que pronunciarse” sobre el fondo del asunto. Según el defensor, el Ministerio Público cometió una grave contradicción durante todo el proceso.

“En realidad, nosotros como defensa no probamos nada. Fue el propio Ministerio Público el que probó la inocencia de Hugo Javier mediante una pericia realizada por un técnico contratado por la Fiscalía General”, sostuvo Villalba.

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El abogado argumentó que existen informes de cuatro instituciones clave del Estado que respaldan la gestión de los recursos públicos cuestionados. Mencionó a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía.

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De acuerdo con el relato de la defensa, estas cuatro entidades concluyeron que las obras existían físicamente y que costaron exactamente el valor que se pagó por ellas.

La discusión por los ₲ 5.105 millones

Villalba explicó que para que exista el delito de lesión de confianza, obligatoriamente debe demostrarse que faltó dinero en las arcas públicas, algo que según él no ocurrió en este caso.

“La Fiscalía dice: ‘este dinero se gastó bien, pero se pagó con otro dinero, y ese otro dinero es lo que no existe’. Estamos hablando de dinero público. O se gastó el presupuesto o Hugo Javier lo pagó de su bolsillo. ¿Quién gastaría ₲ 5.105.600.000 de su propio bolsillo para robar el mismo monto del presupuesto? Acá lo que pasó es que se gastó el presupuesto de la Gobernación y nadie se guardó un solo centavo”, defendió.

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El equipo legal del exgobernador colorado apunta a traer abajo toda la estructura de la sentencia condenatoria que hoy lo encamina a prisión.

Villalba enfatizó que confían en la jurisprudencia de la Sala Constitucional para destrabar la ejecución de la condena. Si los ministros de dicha sala hacen lugar al reclamo de la defensa, la sentencia de 10 años quedará anulada tanto para Hugo Javier como para los demás implicados, lo que obligará al sistema judicial a conformar un tribunal totalmente nuevo y propiciar la realización de un nuevo juicio oral.