“Mafia del asfalto”: interventor aseguró que identificarán a todos los responsables

La Municipalidad de Asunción dispuso el pasado 16 de julio la intervención de su Dirección de Vialidad, a cargo de Óscar Pérez, luego del escándalo denominado “mafia del asfalto”. La causa investiga el presunto uso irregular de maquinaria, operarios y materiales de la Comuna para beneficiar a emprendimientos privados.

Pérez explicó que la resolución que dispuso su nombramiento establece un plazo de 30 días para la presentación del informe final que corre desde su designación y de 15 días para la entrega de un informe ejecutivo.

Añadió que este viernes vence el plazo para remitir la documentación requerida por el fiscal Luis Piñánez y aseguró que la intervención colaborará plenamente con la investigación penal.

Asimismo, señaló que el informe final incluirá el dato de cuánto asfalto habría sido sustraído.

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Investigación también apunta a empresa contratista

El fiscal Luis Piñánez informó que la empresa contratada para prestar el servicio sería una firma fantasma, ya que los investigadores no encontraron un local físico en la dirección declarada.

Sobre ese punto, Pérez indicó que ya realizaron las diligencias correspondientes para obtener información sobre la empresa.

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Prometen identificar a todos los responsables

El interventor afirmó que la investigación no se limitará a los operarios que integraban las cuadrillas, sino que buscará establecer la responsabilidad de todas las personas involucradas, incluidas eventuales autoridades de alto rango.

En el ámbito administrativo, indicó que se agotarán todas las instancias y confirmó que ya fueron instruidos los sumarios correspondientes. En cuanto a la eventual responsabilidad penal, señaló que será la Fiscalía la encargada de impulsar las acciones.

“Los nombres de aquellas personas que tengan un grado de responsabilidad van a ser sindicados, perfectamente identificados y puestos a disposición del Ministerio Público, así también en la parte administrativa. La instrucción de sumario ya se está llevando a cabo por parte de Asuntos Jurídicos para la investigación de la responsabilidad administrativa dentro de las funciones de cada una de las personas”, declaró.

Intervención concluye el 17 de agosto

Pérez manifestó que aún no sabe si continuará al frente de la Dirección de Vialidad una vez finalice la intervención, prevista para el próximo 17 de agosto.

No obstante, afirmó que dejará la dependencia “ordenada” y destacó que actualmente las cuadrillas trabajan en triple turno para avanzar con el bacheo de las calles de Asunción.