Municipalidad de Asunción: así operaba la “mafia del asfalto”

El concejal de Asunción Pablo Callizo (PPQ), junto con su equipo político, presentó este viernes una denuncia penal contra el supuesto esquema de corrupción que venía operando en la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-HC). Según el edil, se habrían utilizado bienes, maquinaria y funcionarios municipales para asfaltar predios privados de manera irregular.

La denuncia, que apunta a una posible lesión de confianza grave, surge tras documentar intervenciones de funcionarios de Vialidad en predios privados en junio y julio, que el propio Callizo había denunciado ante el pleno de la Junta Municipal de Asunción, pero que fueron minimizadas por el oficialismo comunal.

La mafia en la Municipalidad de Asunción: cómo desviaban asfalto y recursos públicos

La denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por Callizo señala a personas innominadas por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. El concejal no descarta, sin embargo, que de la investigación surjan también pruebas de otros hechos punibles, como la posible producción de documentos no auténticos y asociación criminal en el manejo de recursos.

Lea más: Junta de Asunción aprueba alquiler de camiones y opositores acusan a Bello de adelantar la “fiesta”

Según consta en el escrito presentado por el edil ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, el esquema operaba mediante los siguientes puntos clave:

Captación de clientes: Funcionarios de la Dirección de Vialidad ofrecían servicios de asfaltado a propietarios de predios privados durante horarios laborales.

Recursos públicos desviados: Se utilizaban materiales asfálticos municipales, maquinaria pesada y camiones oficiales para ejecutar obras particulares.

Lea más: Municipalidad de Asunción prefiere alquilar camiones que comprar 6 nuevos

Justificación administrativa: Para ocultar el desvío, se emitían facturas de empresas “pantalla”, una de las cuales presentaba irregularidades, como direcciones inexistentes.

Enmascaramiento: Los trabajos se camuflaban en las planillas internas como tareas de mantenimiento vial de la comuna para evadir los controles.

El concejal Callizo estimó un perjuicio preliminar a las arcas municipales, de G. 500 millones. Solo en los dos casos denunciados se habrían utilizado cerca de 140 toneladas de asfalto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se detectó el uso de facturas a nombre de “AP Construcciones - Obras Viales” de Lilian Ramona Benítez Ortiz. Según el concejal, la supuesta propietaria es una persona fallecida. Además, el número de teléfono que aparece en la factura pertenece a un supuesto funcionario de la Dirección de Vialidad.

Cronología del escándalo en Asunción: Una serie de denuncias ignoradas

La seguidilla de irregularidades expone un patrón de gestión cuestionable en la Dirección de Vialidad. La cronología de denuncias documentadas por Pablo Callizo es la siguiente:

Antecedente (6 de julio de 2022)

Durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), Callizo ya había denunciado que funcionarios de Vialidad asfaltaron un estacionamiento privado en Sajonia, utilizando como fachada las obras de recapado que debían realizarse sobre la avenida Carlos Antonio López.

Primera denuncia actual (24 de junio de 2026)

En la sesión de la Junta Municipal, el 24 de junio pasado, el concejal expuso ante la Junta Municipal pruebas de que, entre el 3 y 16 de junio, se desviaron 70 toneladas de asfalto para el predio deportivo “Punto Perón” en Itá Enramada.

Como “pantalla”, los funcionarios habrían salido a realizar una intervención sobre Pizarro, entre Moleon Andreu y Venecia. Según Callizo, los trabajos no se hicieron sino hasta después de la denuncia. En aquella sesión, la Junta aprobó convocar al entonces director de Vialidad, Nicolás Duarte. Sin embargo, por dos sesiones seguidas, se postergó esa convocatoria.

Segunda denuncia actual (15 de julio de 2026)

Recién este 15 de julio, Duarte se presentó ante los concejales y negó toda responsabilidad, culpando a los funcionarios del esquema. Ante el director, Callizo denunció que el 11 de julio funcionarios de Vialidad utilizaron nuevamente maquinaria e insumos municipales para asfaltar el estacionamiento de la empresa Cóndor S.A.C.I., consumiendo otras 70 toneladas de mezcla asfáltica.

La postura del director de Vialidad generó el rechazo de los funcionarios de la dependencia, quienes tomaron el predio de la Planta Asfáltica de la dependencia exigiendo su renuncia o destitución. Ante la presión, el intendente decidió ayer la intervención de su gestión.

La reacción de Bello sobre la “mafia del asfalto”: Intervención tardía y defensa del director de Vialidad

Ante las denuncias de irregularidades en el uso de asfalto, la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) fue cuestionada por su lentitud. Recién tras las protestas de los funcionarios, este jueves Bello decidió intervenir la dependencia y hoy, viernes, apartó a Duarte de la Dirección de Vialidad.

Lea más: Asunción: Maniobra cartista frena envío a Contraloría de balance de Luis Bello

Pese a la gravedad de los hechos, Bello dijo a ABC que tiene “la mejor imagen” de Nicolás Duarte, describiéndolo como una persona honesta y trabajadora. Según el intendente, el director argumentó no estar al tanto de los desvíos. Afirmó que buscan esclarecer lo sucedido mediante un proceso interno riguroso antes de cualquier otra medida legal.

Bello designó hoy a Óscar Pérez como interventor de la Dirección de Vialidad. El mismo cuenta con un plazo de 15 a 30 días para realizar una investigación detallada y elevar resultados para la toma de medidas pertinentes. El Ejecutivo municipal asegura que colaborará con el Ministerio Público en todo lo que sea necesario para la investigación.

El intendente señaló que, aunque no se descarta una denuncia penal por daño patrimonial desde la institución, esperarán a que concluya el proceso de intervención. Señaló que se cuenta con toda la información técnica y administrativa para tomar medidas legales definitivas, mientras aseguran que los servicios de recapado en la ciudad continuarán bajo supervisión de un personal técnico nuevo.

El descargo de Cóndor S.A.C.I.: cargan la responsabilidad sobre proveedor privado

Ayer jueves, tras haberse hecho pública la denuncia del concejal contra la dirección de Vialidad, la empresa Cóndor Cóndor S.A.C.I. emitió un comunicado oficial deslindando toda responsabilidad en las irregularidades denunciadas. La firma afirmó haber contratado de “buena fe” un servicio de provisión de asfalto caliente, pagando el precio acordado a un proveedor independiente. Aseguraron que no conocían el origen de los bienes ni los vínculos contractuales con la Municipalidad de Asunción.

En su comunicado, Cóndor dijo que contrató los servicios de “AP Construcciones - Obras Viales” de Lilian Ramona Benítez Ortiz. La empresa aseguró no haber tenido conocimiento de ningún vínculo contractual entre su proveedor y la Municipalidad, ni sobre el origen de los bienes utilizados. La firma reitera que se limitó a realizar un pago comercial por un servicio de infraestructura.

Cóndor enfatizó que nunca fue informado, ni solicitó que se utilizaran camiones con logotipos municipales en sus instalaciones. La empresa sostiene que cualquier uso indebido de recursos públicos es responsabilidad exclusiva del proveedor que ejecutó el servicio, sin participación de la firma.