“Mafia del asfalto”: esto es lo que halló la Fiscalía tras serie de allanamientos

La investigación bautizada como la “Mafia del asfalto” avanza en el Ministerio Público. El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez, quien lleva adelante la investigación junto a su colega Cristian Benítez, confirmó que se realizó una serie de allanamientos para desentramar el aparente uso ilegal de maquinarias, operarios y materiales de la Municipalidad de Asunción en beneficio de emprendimientos privados.

La causa, iniciada originalmente de oficio por la Fiscalía General del Estado tras publicaciones periodísticas y reforzada por la denuncia de un concejal capitalino, apunta de forma preliminar al hecho punible de lesión de confianza, según expresó el fiscal.

Lea más: Municipalidad de Asunción: así operaba la “mafia del asfalto”

El Ministerio Público manejaba la información de que aparentemente detrás de las obras privadas se encontraba una firma constructora que se encargaba de facturar los servicios utilizando, en realidad, los recursos de los contribuyentes asuncenos.

Sin embargo, al llegar a la dirección señalada, los intervinientes se topamos con una “empresa fantasma”. “Fuimos al lugar donde supuestamente operaba esta empresa de construcción y no encontramos absolutamente nada. La firma no existe físicamente”, reveló el fiscal Piñánez.

Una firma automotriz y un complejo deportivo en lista de allanamientos

A pesar del intento de ocultamiento, la Fiscalía logró seguir el rastro del asfalto en dos puntos concretos de la capital donde se constató la pavimentación reciente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Mafia del asfalto” en Asunción: ¿qué irregularidades encontró la intervención en Vialidad?

La comitiva fiscal allanó una firma automotriz que colaboró con la entrega de contratos, informes y grabaciones de circuito cerrado.

Los representantes de esta empresa alegaron haber actuado de buena fe. Según el fiscal, habían contratado y pagado por un servicio privado a una empresa. Subrayó que los representantes mostraron desconocimiento que el trabajo se ejecutó con camiones y asfalto de la Municipalidad.

El segundo operativo se realizó en un predio comercial de alquiler de canchas deportivas. Aunque inicialmente el ingreso fue tenso, los encargados terminaron aceptando el procedimiento. Los propietarios alegaron que la pavimentación del lugar se financió con recursos propios.

Intervención en la Dirección de Vialidad

La Fiscalía se trasladó también a las oficinas de la propia Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, dependencia que actualmente ya se encuentra bajo una intervención administrativa dispuesta por la Intendencia.

Lea más: Mafia del Asfalto: Callizo teme que evidencias se pierdan tras apertura de investigación

En el lugar, el equipo fiscal halló abundante documentación oficial como hojas de ruta y registros de movimiento diario de los camiones y maquinarias pesadas. Además de planillas de depósito, stock y uso de materiales asfálticos.

El fiscal Piñánez aclaró que, al encontrarse en una etapa de recolección de evidencias, aún es prematuro hablar de imputaciones formales.

“Estamos investigando una hipótesis de lesión de confianza. Los principales sospechosos deben ser los funcionarios públicos que tenían la obligación de velar por esos bienes municipales. Sin embargo, no se descarta procesar por complicidad a terceras personas.